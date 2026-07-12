Bellingham répond avec ironie aux critiques de Tuchel… Qu'a-t-il dit ?

La star de l’équipe d’Angleterre, Jude Bellingham, a créé une énorme surprise après la qualification des « Three Lions » pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 aux dépens de la Norvège (2-1 après prolongation), en répondant avec un sarcasme cinglant aux critiques de son entraîneur allemand Thomas Tuchel concernant la performance de l'équipe, alors même qu'il avait inscrit deux buts décisifs qui avaient permis à son pays de se qualifier.

Interrogé en conférence de presse sur les critiques acerbes de Tuchel, le milieu de terrain les a balayées d’un sourire froid : « Bon, ça n’a pas d’importance, ça n’a pas d’importance », avant de prendre fermement la défense de ses coéquipiers : « C’est plus difficile sur le terrain, c’est une période difficile. Tous les joueurs donnent le maximum, alors je tiens à saluer leur performance sur le terrain. »

Tuchel critique, Bellingham défend

Cette réponse posée contrastait nettement avec la colère affichée par Tuchel quelques minutes plus tôt. L’entraîneur allemand n’avait pas hésité à critiquer la prestation de son équipe malgré cette qualification historique, exprimant clairement son insatisfaction après une rencontre durant laquelle les siens ont souffert et ont dû recourir aux prolongations pour se qualifier.

La posture de Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid âgé de 23 ans, est particulièrement significative : il a préféré éteindre la polémique plutôt que d’alimenter un conflit public avec son entraîneur, rappelant avec fermeté que les joueurs sur la pelouse subissent une pression que ceux qui se tiennent sur la ligne de touche peinent à mesurer.

Le héros de la qualification refuse la polémique

Auteur de l’égalisation dans le temps additionnel de la première période d’une frappe rasante parfaitement maîtrisée, puis du but décisif dès l’entame de la prolongation (94^e), il s’est imposé comme le véritable héros des « Three Lions » dans cette rencontre difficile.

En demi-finale, l’Angleterre défiera le vainqueur de Suisse-Argentine.