Bellingham répond à l’intérêt des grands clubs européens

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, insiste sur le fait qu'il est heureux là où il se trouve. Des rumeurs ont fait état d’un intérêt de Liverpool et du Real Madrid à son égard, mais il ne se laisse pas déstabiliser par ses bruits.

"Le seul avenir auquel je pense est le prochain match pour Dortmund", a-t-il déclaré au Ruhr Nachrichten BVB. "J’ai hâte d’être à la saison prochaine. J'ai hâte qu'elle commence enfin. Mais oui, je serai là la saison prochaine et je serai prêt."

Le milieu de terrain est déjà considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de la Bundesliga et fait partie des jeunes joueurs les plus convoités du football mondial.

L'article continue ci-dessous

En plus d’évoquer son avenier personnel, Bellingham a posé un regard sur la progression qu’il a connue à Dortmund. Dorénavant titulaire indiscutable au sein de cette formation, il ne cesse de grandir semaine après semaine.

Bellingham exprime sa gratitude envers le BVB

"J'ai mon destin entre les mains et je sais que si je fais des efforts et que je fais confiance aux gens qui m'entourent, je peux aller de l'avant", a confié l’international anglais. "Je suis arrivé d'Angleterre en tant que jeune talent. Il n'y avait pas beaucoup de pression. La première saison s'est bien passée. Il y a aussi eu des matchs où je me suis assis sur le banc et parfois je n'ai pas joué du tout. Je pense que ma progression cette année est due au fait que j'ai joué un plus grand rôle dans tous les matches, à l’exception d’une poignée. Je suis très reconnaissant à Dortmund pour la façon dont ils ont nourri mon talent ».

« Je pense que le mérite en revient en grande partie au staff technique et au personnel qui s’occupe de mes affaires. De cette façon, je ne peux me concentrer que sur le fait de gagner des matchs, car c'est pour cela que je suis ici », a conclu l’ex-prodige de Birmingham.