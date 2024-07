Bellingham prend enfin la parole après le flop

La star anglaise Jude Bellingham a admis que les Trois Lions devront obtenir des résultats à un moment ou à un autre.

Cela fait 58 ans que l'Angleterre n'a pas remporté de trophée majeur dans le football international. Sous la houlette de Gareth Southgate, les Three Lions ont failli mettre un terme à leur disette à trois reprises, mais ils n'ont pas réussi à franchir la ligne d'arrivée. Lors de la Coupe du monde 2018, ils se sont inclinés en demi-finale face à la Croatie et ont perdu contre l'Italie et l'Espagne lors des finales des Euros de 2020 et 2024 respectivement. Après avoir essuyé une nouvelle défaite crève-cœur à Berlin dimanche, Bellingham a reconnu que l'équipe devait se montrer à la hauteur à un moment donné et rendre ses supporters fiers.

Les premiers mots de Bellingham après la chute

S'adressant aux journalistes après le match, le milieu de terrain du Real Madrid a déclaré : "Nous avons fait beaucoup de sacrifices tout au long de la semaine dernière, c'est tellement difficile ces jours-ci avec les horaires fous et le fait de se retrouver pour la fin de la saison, pour un dernier tournoi, c'est difficile pour le corps. Mentalement et physiquement, on est épuisé, mais pour notre pays, nous voulions tout donner et perdre de cette façon est vraiment cruel.

"Encore une fois, nous n'avons probablement pas joué notre meilleur match, mais il y a eu de bons moments. Nous avions l'impression d'être revenus dans le match, mais nous nous sommes fait surprendre par ce but en fin de match. C'est déchirant. Nous ne voulions rien de plus que d'entrer dans l'histoire et de rendre le peuple anglais fier, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous n'avons pas été à la hauteur. Il y a des raisons à cela. Je suis sûr qu'en tant qu'équipe et à l'avenir, nous analyserons la situation.

L'article continue ci-dessous

Il a ajouté : "Mais oui, je pense que c'est un groupe encore jeune. C'est vraiment décevant parce qu'à un moment donné, nous devons être à la hauteur. Mais il y a des expériences et des choses à tirer de ce tournoi pour l'avenir. Je suppose que si vous regardez tout de façon négative, rien ne changera jamais. Il est important que nous fassions la part des choses entre le positif et le négatif et que nous trouvions un moyen d'amener un jour l'Angleterre à franchir la ligne d'arrivée.

Interrogé sur l'avenir de Gareth Southgate en tant que sélectionneur de l'Angleterre, le jeune homme de 21 ans a déclaré : "Pour moi, tout dépend du manager et de la décision de la FA. Je n'ai que du respect pour Gareth, qui m'a fait débuter dans l'équipe et m'a fait me sentir chez moi. Je pense que depuis un an ou deux, notre relation a un peu dépassé le cadre du football et je sens que je peux m'ouvrir beaucoup à lui et je pense que cela en dit long sur le genre d'homme qu'il est.