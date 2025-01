Bellingham passe aux aveux !

Jude Bellingham avait un message pour les fans du Real Madrid après leur victoire 2-1 à Valence.

Les Blancos ont assuré un début de saison victorieux en 2025 avec style à l'Estadio Mestalla, grâce à un but décisif de Bellingham à la 95e minute.

Au cours d'une soirée pleine d'action à Valence, Vinicius Junior a été expulsé dans les dernières minutes après que Bellingham ait touché le poteau sur penalty.

Réduit à dix, avec la frustration de Bellingham sur penalty, le Real Madrid semblait renvoyer le match dans la capitale avec zéro point.

Cependant, un retour en fin de match a fait basculer le match, Bellingham servant Luka Modric pour une égalisation record, avant que la star anglaise ne l'emporte dans le temps additionnel.

Bellingham a été choisi de manière surprenante pour tirer le penalty, dans le cadre d'une longue saga sur qui tire les tirs au but au club cette saison, et il a admis que ce raté avait motivé son but dramatique.

« C'était un match fou. Je devais ce but à l'équipe et aux fans. « C’est très difficile quand l’équipe se donne à fond et qu’on rate un penalty », rapporte Diario AS.

« J’avais l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe, j’étais tellement en colère contre moi-même. Je devais me concentrer, ce sont des choses qui arrivent. Les penaltys manqués, les cartons rouges, ça peut arriver. »