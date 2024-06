Bellingham, la déchéance

Gareth Southgate a été prié d'écarter Jude Bellingham et Harry Kane pour le match des huitièmes de finale de l'Euro 2024 contre la Slovaquie.

Southgate fait face à une pression croissante pour apporter des changements significatifs à son équipe avant le match crucial des huitièmes de finale de l'Euro 2024 contre la Slovaquie.

L'attente de l'impact de Bellingham en Allemagne était immense, en particulier après sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Sa performance lors de la victoire 1-0 de l'Angleterre sur la Serbie en match d'ouverture, où il a marqué le but décisif, a d'abord semblé valider ces grands espoirs. Cependant, la forme de Bellingham a considérablement baissé lors des matches suivants, contre le Danemark et la Slovénie, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa régularité et à sa contribution globale aux efforts de l'équipe.

Kane, le capitaine et talisman de l'Angleterre, fait lui aussi l'objet d'un examen minutieux. Bien qu'il ait marqué une fois en phase de groupe, ses performances ont été jugées médiocres, ce qui a donné lieu à des suggestions selon lesquelles il devrait être mis sur la touche au profit d'options offensives plus dynamiques. Kane, qui aura 31 ans en juillet, est critiqué pour son manque d'agilité et la diminution de son impact sur le terrain, ce qui contraste fortement avec sa saison prolifique au Bayern Munich où il a marqué 36 buts en Bundesliga.

L'ancien joueur de Liverpool et actuel commentateur, Didi Hamann, s'est montré particulièrement virulent, préconisant un remaniement de l'équipe. Hamann suggère de remplacer Bellingham par Phil Foden au milieu de terrain et d'incorporer des joueurs plus jeunes et plus énergiques comme Cole Palmer et Anthony Gordon sur les flancs.

Dans sa chronique pour Sky Sport en Allemagne, Hamann a écrit : "Entre Phil Foden et Jude Bellingham, un seul peut jouer et pour moi, c'est Foden. Pour moi, il faut sortir Bellingham, mettre Foden au milieu, puis Cole Palmer et Anthony Gordon sur les côtés.

"Bellingham a fait l'objet de toutes les attentions après ses six premiers mois à Madrid. Mais depuis Noël, il n'a réalisé que des performances moyennes avec le Real. En Ligue des champions, on l'a à peine vu en quart de finale, en demi-finale et en finale. C'est pourquoi je ne suis pas surpris par ses performances au Championnat d'Europe. La question est de savoir quelle position lui convient le mieux. Il joue au poste de numéro 10 en Angleterre, et il a marqué la plupart de ses buts avec le Real en tant qu'attaquant. Bellingham est sans aucun doute un bon joueur, mais il doit confirmer ses performances de l'année dernière. Beaucoup parlent du Ballon d'Or, mais je ne le vois pas comme un footballeur mondial pour le moment".

Hamann n'a pas mâché ses mots concernant la forme actuelle de Kane, affirmant que l'impact de Kane sur le terrain n'est pas à la hauteur de sa réputation.

"Je ne pense pas qu'il sera meilleur pour l'Angleterre la prochaine fois. Et je ne pense pas qu'il sera meilleur pour le Bayern l'année prochaine", a écrit Hamman.

"Kane a marqué 36 buts en Bundesliga la saison dernière, mais quand ils ont eu besoin de lui, il n'était pas là. Ce n'est pas la faute de Kane si certains de ses coéquipiers sont trop concentrés sur eux-mêmes. Mais si je suis l'homme aux 100 millions d'euros, je dois parfois me créer une occasion de but tout seul ou en sortant de nulle part. Il est tellement loin de cela que ce n'est pas possible. Si j'étais le manager du Bayern, je ne me sentirais pas à l'aise de voir Kane courir partout au Championnat d'Europe.

"Southgate doit réfléchir à ce qu'il va faire avec Harry Kane. Avec Ollie Watkins, vous avez un attaquant agile qui va dans des espaces où Kane ne va pas ou ne peut pas aller du tout. Kane aura 31 ans en juillet et il lui reste trois ans de contrat à Munich. Le Bayern est en plein bouleversement et veut revenir dans l'élite mondiale, mais quand je regarde l'élite mondiale, les performances de Kane n'ont rien à voir avec cela.