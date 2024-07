Bellingham, l'accusation grave

Dimanche soir, l'Espagne a remporté l'Euro, un quatrième titre record dans l'histoire de la compétition.

L'Angleterre n'a pas réussi à barrer la route à l'Espagne en finale de l'Euro 2024 malgré Jude Bellingham, star du Real Madrid.

Bellingham a connu une année remarquable. Il a rejoint le Real Madrid l'été dernier et a joué un rôle important dans les succès de l'équipe en Liga et en Ligue des champions. Il avait l'occasion de terminer la saison en remportant l'Euro 2024, ce qui lui aurait garanti presque à coup sûr son premier Ballon d'Or.

L'ancien défenseur allemand Markus Babbel fait partie de ceux qui apprécient Bellingham, même si, comme il l'a confié à NewBettingOffers.co.uk, il n'a pas aimé les frasques du jeune homme de 21 ans.

"J'ai l'impression qu'il commence à se prendre pour une superstar. Mais je n'aime pas cette attitude. On ne la voit pas chez des joueurs comme Bukayo Saka ou Jamal Musiala. Avec Bellingham, si vous le touchez un peu, il est toujours en train de plonger, de tomber. Son langage corporel n'est pas bon quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite dans les matches.

L'attitude de Bellingham critiquée

"Bellingham a maintenant 21 ans et tout le monde le respecte car c'est un leader naturel, mais je m'inquiète qu'il pense que les joueurs qui l'entourent ne sont pas assez bons. Il devrait montrer son leadership sur le terrain et faire tout ce qu'il peut pour gagner le match, mais aussi reconnaître que tous les membres de l'équipe sont importants.

"Bellingham peut supporter la pression - il a rejoint le Real Madrid et a remporté la Liga et la Ligue des champions. Mais il ne semble pas être le même joueur sous le maillot de l'Angleterre - il y a tellement de choses qui se passent dans sa tête et il pourrait avoir du mal à se motiver pour les matches contre des nations plus petites, comme la Serbie et la Slovaquie".