Bellingham en déclin ? Mbappé accusé !

Le quotidien espagnol AS a lancé une enquête cinglante sur les difficultés du Real Madrid cette saison, soulignant le « déclin » de Jude Bellingham.

Le Real Madrid a eu du mal à trouver ses marques cette saison et les choses ont atteint un point bas après que l'équipe de Carlo Ancelotti a perdu 1-0 contre Lille, équipe de Ligue 1, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Le journal espagnol AS a maintenant répertorié une explication détaillée de la baisse de forme de Bellingham par rapport à la saison dernière, en soulignant que l'arrivée de Kylian Mbappé et le changement de poste de l'Anglais sont une des principales raisons pour lesquelles « rien ne fonctionne comme avant ».

AS écrit : « Dans le cas de Bellingham, le déclin est beaucoup plus palpable : il n'a que deux passes décisives, sans but, en sept matchs joués. La saison dernière, après sept matchs, il avait marqué six buts. Ces chiffres ne doivent pas être comparés froidement, car son rôle maintenant, depuis l'arrivée de Mbappé, est très différent, mais l'Anglais est toujours à la recherche de sa meilleure version en tant que milieu de terrain »

L'article continue ci-dessous

L'enquête a noté que plusieurs autres choses ne fonctionnent pas pour le champion d'Europe en titre en ce moment, notamment les difficultés du Real à pratiquer un football vertical depuis la retraite de Toni Kroos. Le rendement de Vinicius Jr. a diminué, le Brésilien dribble et tire moins que la saison dernière, tandis que personne ne sait quelle formation tirera le meilleur parti des stars d'Ancelotti.

Un autre problème se pose en raison de l'incapacité de Mbappé à faire la différence jusqu'à présent, même si un manque de vivacité contre Lille peut être excusé étant donné qu'il venait juste de se remettre d'une blessure.