Bellingham Ballon d'Or sur Playstation

La bande-annonce officielle d'EA Sports FC 25 vient d'être dévoilée et la star du Real Madrid, Jude Bellingham, y occupe une place centrale.

La bande-annonce officielle du jeu commence par l'image de Bellingham jouant pour Madrid contre Manchester City, avant de passer à l'Angleterre et à l'as de Chelsea Lauren James dribblant sur le terrain. Phil Foden, joueur de City et des Three Lions, apparaît ensuite, suivi par Aitana Bonmati, joueuse espagnole et barcelonaise, entre autres. Les joueurs ont ainsi un aperçu de la version la plus sophistiquée et la plus avancée de ce jeu.

D'ailleurs, au milieu du clip, Bellingham joue aux côtés de la légende madrilène Zinedine Zidane et de l'ex-capitaine de Manchester United David Beckham dans le cadre de l'Ultimate Team, où vous pouvez choisir des légendes du football masculin et féminin au fil des ans. Le site web d'EA présente les caractéristiques du jeu, telles que la course 5v5, Football Ultimate Team, les carrières des managers et des joueurs, FC IQ et bien d'autres choses encore, alors que les joueurs peuvent jouer avec plus de 19 000 joueurs.

EA Sports FC 25 sortira le 27 septembre 2024, et d'après la bande-annonce, vous pouvez précommander l'Ultimate Edition de ce jeu avant le 20 août 2024. Pour plus d'informations, cliquez ici.