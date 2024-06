Bellingham Ballon d'Or, c'est déjà validé !

Le sélectionneur de la Serbie, Dragan Stojkovic, estime que Jude Bellingham, l'as du Real Madrid, remportera "certainement" le Ballon d'Or

Avant que l'Angleterre n'affronte la Serbie dimanche, Stojkovic s'est montré très élogieux à l'égard du joueur de 20 ans et a déclaré que ses performances ne reflétaient pas son âge. Toutefois, il a laissé entendre que l'Angleterre avait un plan pour lutter contre l'ancienne star du Borussia Dortmund.

Il a dit : "C'est un type formidable. Il gagnera certainement le Ballon d'Or à l'avenir. Il joue de manière impressionnante, bien qu'il soit jeune, il est fort, il a de la qualité, il a montré tout cela au Real Madrid. Il a montré tout cela au Real Madrid. Sa façon de jouer est vraiment impressionnante. C'est un très, très jeune homme... C'est vraiment incroyable les performances qu'il réalise à chaque match. Il est excellent pour l'Angleterre, mauvais pour nous. Mais nous ferons tout notre possible pour le contrôler. Il ne faut pas lui laisser beaucoup d'espace, c'est un joueur très important pour l'équipe anglaise. Nous verrons dimanche. En défense, bien sûr, nous devons faire attention et montrer tout ce que nous avons fait à l'entraînement.

Bellingham a été une révélation pour Madrid cette saison. L'ancien milieu de terrain de Birmingham City a inscrit 23 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a également joué un rôle important dans la conquête de la Ligue des champions et de la Liga par les Madrilènes. Il sera donc difficile pour la Serbie d'arrêter le joueur anglais ce week-end.

Bellingham, qui a remporté le Laureus World Breakthrough of the Year Award et le titre de Joueur de l'année en Liga en 2024, sera aligné avec l'Angleterre contre la Serbie dimanche, avant d'affronter le Danemark et la Slovénie lors des prochains matches de la phase de groupes.