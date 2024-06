Belgique – Roumanie : Les Diables Rouges se relancent (0-2)

La Belgique et la Roumanie s’affrontaient samedi pour le compte de la deuxième journée de l’Euro 2024. Score final, 2-0.

La Belgique était aux prises avec la Belgique samedi soir à l’occasion de la deuxième journée de l’Euro 2024 dans le groupe E. Défaits lors de la journée précédente par la Slovaquie (0-1), les Diables Rouges ont réussi à s’imposer face aux Roumains et se relancent dans la compétition.

Tielemans lance la Belgique

Les choses sont allées très vite dans cette rencontre avec l’ouverture du score de la Belgique deux minutes seulement après le coup d’envoi. Trouvé par Jeremy Doku dans la surface, Romelu Lukaku, en pivot, servait Youri Tielemans qui envoyait une frappe imparable pour Nita (1-0, 2e). La Roumanie tentait de répondre dans la foulée mais la tentative de Dragusin était sauvée par une belle claquette de Casteels (4e).

Les Diables Rouges prenaient ensuite le jeu à leur compte et mettaient le danger sur le camp des Roumains. Lukaku manquait alors de faire le break en se faisant contrer (14e) avant que Dodi Lukebakio ne bute sur Nita (18e). Le gardien roumain s’interposait ensuite devant Doku (31e) et s’en remettait à sa défense sur une nouvelle tentative de Lukebakio (33e). Malgré sa bonne maitrise du jeu, la Belgique ne marquait pas un nouveau but jusqu’au terme du premier acte.

Les Diables Rouges relancent le suspense dans le groupe E

La Roumanie revenait totalement métamorphosée en seconde période. Illustration avec Man qui allumait Casteels d’entrée mais le gardien belge était vigilant (47e). Kevin De Bruyne répondait à l’ailier roumain avec une frappe enroulée qui ne passait à quelques centimètres des buts de Nita (53e). Le capitaine belge butait ensuite sur Nita sur sa nouvelle tentative (55e). Lukaku pensait faire le break pour la Belgique mais son but était annulé pour un hors-jeu (64e). Troisième but refusé pour l’attaquant de la Roma en deux matchs.

Les Diables Rouges manquaient de précision sur leurs prochaines occasions jusqu’à une énième occasion de…Kevin De Bruyne. Sur un long dégagement de Casteels, le ballon arrivait dans les pieds qui allait tromper Nita cette fois-ci (2-0, 80e). Lukaku tentait de marquer enfin son but dans la compétition mais la défense roumaine et son gardien, Nita, ne lui donnera pas cette chance. Le match s’achevait ainsi et la Belgique (3pts) se relance dans la compétition. Ainsi, toutes les équipes du groupe E se retrouvent avec le même nombre de points et joueront leurs qualifications lors de la troisième journée.