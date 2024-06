Belgique - Roumanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Belgique et la Roumanie s’affrontent samedi pour le compte de la deuxième journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

L’Euro 2024 est déjà à sa deuxième journée depuis mercredi dernier. Une étape qui pourrait sceller déjà le sort de plusieurs équipes dans cette compétition. Après la Slovaquie et l’Ukraine ce vendredi, c’est au tour de la Belgique et de la Roumanie d’effectuer leur deuxième sortie dans le groupe E. Les deux nations seront aux prises ce samedi dans un match qui pourrait terminer par une grande surprise.

La Belgique en danger, la Roumanie face à un nouvel exploit

Défaite par la Slovaquie lors du premier match (1-0), la Belgique est déjà en grand danger dans cet Euro. Les Diables Rouges risquent notamment de subir le même sort que lors du dernier mondial avec une élimination au premier tour. Pourtant, les Belges étaient les favoris du groupe E avant le début de la compétition. Un statut qui n’a toujours pas changé et qu’ils devront assumer cette fois-ci face à la Roumanie. En cas de victoire, les Diables Rouges pourraient relancer le suspense dans cette poule E avec toutes les équipes qui seraient à trois points.

C’est l’une des premières surprises de la compétition. Lors de leur entrée en lice, la Roumanie a surclassé l’Ukraine avec une victoire nette et sans bavure de 3-0. Un résultat qui permet notamment aux Roumains d’aborder le match face à la Belgique, ce samedi. La Roumanie a l’occasion de valider sa qualification au prochain tour en s’offrant une nouvelle victoire de prestige. Un résultat qui n’est pas impossible surtout si les Roumains se présentent avec le même état d’esprit que face à l’Ukraine.

Horaire et lieu du match

Belgique – Roumanie

2e journée Euro 2024 – Groupe E

Lieu : Koeln Stadion

A 21h française

Les compos probables du match Belgique - Roumanie

Belgique : Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku

Roumanie : Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Mihaila

Sur quelle chaîne suivre le match Belgique – Roumanie ?

La rencontre entre la Belgique et la Roumanie sera à suivre ce samedi 22 juin 2024 à partir de 21h sur M6 et BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.