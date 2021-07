Belgique - Roberto Martinez "déçu" mais "fier" de ses joueurs

Le sélectionneur de la Belgique est déçu après l'élimination de son équipe en quarts de l'Euro. Toutefois, il reste fier du parcours de ses joueurs.

Demi-finalistes du Mondial 2018, les Diables Rouges sont tombés de haut, vendredi soir, à Munich. Éliminés dès les quarts de finale de l'Euro 2020 par l'Italie (2-1) au terme d'une rencontre ouverte et passionnante à suivre, la Belgique, première nation mondiale au classement FIFA, dit adieu à ses rêves de trophée majeur.

Dépassés dans beaucoup d'aspects du jeu par des Transalpins plus entreprenants et toniques, les Belges de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont eu beaucoup de mal à déployer leur jeu habituel. Incapables de développer leurs offensives en dehors des exploits techniques d'un Jérémy Doku en grande forme, ils ont simplement manqué de vitesse selon leur sélectionneur Roberto Martinez. C'est en tout cas l'argument qu'a avancé le technicien espagnol en conférence de presse pour justifier ce revers.

"Je suis fier de ce que cette équipe a fait"

"Je suis très triste, très déçu pour les joueurs qui ne méritent pas de sortir du tournoi au vu de leur implication. Mais il y avait deux très bonnes équipes sur le terrain. L'Italie était meilleure en première période. Nous n'étions pas assez rapides face à leur pressing, nous avons manqué de vitesse, et nous avons pris un but évitable".

"En deuxième période, nous avons fait jeu égal. Je ne pense pas qu'il y avait un manque de fraîcheur. La preuve : à 0-2 nous aurions pu sortir du match mais ce ne fut pas le cas. Je suis fier de ce que cette équipe a fait", a analysé Roberto Martinez, qui retient donc la bonne réaction de ses joueurs en seconde période.

Il est vrai qu'au retour des vestiaires, la Belgique a poussé pour revenir dans la partie, face à des Italiens regroupés en défense et s'accrochant tant bien que mal à leur qualification pour le dernier carré. Avec brio, puisque ce sont bien eux qui affronteront l'Espagne pour une place en finale de cet Euro 2020.