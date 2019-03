Belgique - Pour sa 100ème, Eden Hazard revient sur ses 5 matches clés

Ce dimanche face à Chypre, Eden Hazard honorera sa 100ème sélection avec la Belgique. L'occasion pour lui de se confier sur ses plus beaux souvenirs.

Considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde et étant à coup sûr le meilleur de son pays, la , Eden Hazard s'apprête ce dimanche soir à honorer sa 100ème sélection face à Chypre, en marge d'un match comptant pour les qualifications de l' .

La barre symbolique des 100 apparitions pour la Belgique, seuls ses coéquipiers Jan Vertonghen (111) et Axel Witsel (101) l'ont déjà dépassée. Âgé de seulement 28 ans, le joueur de , aussi passé par le LOSC, s'apprête donc à entrer dans un cercle fermé ce dimanche soir, à Nicosie. Pour cette occasion spéciale, Eden Hazard s'est donc livré en longueur dans les colonnes du quotidien français L'Equipe, au bon souvenir des cinq principales étapes de sa carrière internationale.

1-1 Belgique, le 19 novembre 2008 - 1ère sélection

​

"N'importe quel joueur se souvient de sa première sélection. C'est une fierté personnelle. Surtout quand on a dix-sept ans. Je ne m'y attendais pas. On m'en parlait un peu. Je venais de marquer contre Saint-Étienne un beau but. On l'avait emporté avec le LOSC (3-0, le 15 novembre). On commençait à parler de moi. Je n'avais pas eu la chance de fréquenter les Espoirs. J'ai fait les moins de 18 ans (moins de 19 ans en fait) avec la génération 1990, l'Euro, la . Et après, je suis directement allé avec l'équipe première. J'espérais. Mais je pensais intégrer auparavant les Espoirs, comme la plupart des joueurs le font. Je dois beaucoup au premier sélectionneur (René Vandereycken). Tous les sélectionneurs m'ont apporté quelque chose".

Belgique 4-1 Kazakhstan, le 7 octobre 2011 - 1er but en sélection

"J'ai enfin inscrit mon premier but en sélection. À mes débuts, je n'avais pas toujours pour ambition de marquer. J'ai attendu ma 23e sélection. On n'arrêtait pas de m'en parler. En résumé, c'était : "Oui, Eden est élu meilleur joueur de (en 2011, il le sera aussi en 2012) mais il n'y arrive pas trop avec la sélection." J'étais content d'avoir marqué pour mettre fin à ces histoires. Ça m'a fait du bien. J'étais super content. Et j'ai continué à avoir envie de faire marquer les autres".

Belgique 2-1 , 17 juin 2014 - Ses débuts en Coupe du Monde

"Mon premier match en Coupe du monde. Quand tu es professionnel, tu aspires à jouer avec ton pays puis à évoluer dans la plus belle compétition qui existe. Celle qui est la plus regardée, la plus suivie. La Belgique n'avait pas les mêmes ambitions à cette époque. On était tous un peu plus jeunes. On commençait à accumuler de l'expérience. C'était plus une découverte. On a gagné les quatre premiers matches. Et on tombe contre Messi et l' , futur finaliste, lors du quart de finale (0-1). On ne fait pas un bon match. Cela reste malgré tout une super expérience au pays du football ( )".

Belgique 5-2 , 23 juin 2018 - Premiers buts en Coupe du Monde

"Ce sont mes deux premiers buts en Coupe du monde. On l'emporte largement et c'est aussi un de mes plus beaux matches, pour lancer notre deuxième participation à cette compétition. On ne l'a pas gagnée. Mais on termine troisièmes, le meilleur résultat de l'histoire de la Belgique. On perd en demi-finales contre la France (0-1) sur un corner. Je retiendrais le sentiment qu'on a laissé. On n'était pas les meilleurs. La France a gagné. Mais tous les témoignages que je reçois me disent que la plus belle équipe était la Belgique. J'aime souligner le plaisir et le souvenir qu'on a laissé".

Brésil 1-2 Belgique, 6 juillet 2018 - Son meilleur match

"Ce succès face au Brésil reste mon meilleur match, tant sur le plan individuel que collectif. C'est la rencontre où j'ai réussi tout ce que je voulais faire à la perfection. Comme l'équipe. On ne partait pas favoris. Le Brésil reste l'une des meilleures nations au monde. On a galéré en deuxième période, on a beaucoup défendu. On a eu un peu de chance. Mais cela reste l'instant le plus abouti de toute ma carrière, toutes équipes confondues. Parce que l'émotion procurée à tout un pays, au groupe, au staff était extrême. On nous avait beaucoup critiqués à l'Euro (élimination en quarts de finale face au pays de Galles, 1-3). On n'était pas passés loin de l'élimination en huitièmes de finale de Coupe du monde face au (3-2). Cela aurait été vu comme un échec total".