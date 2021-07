Belgique - Italie, Leonardo Bonucci salue le "coeur de cette équipe et des Italiens"

Auteure d’une prestation aboutie contre la Belgique, l’Italie s’est qualifiée pour les demies de l’Euro 2020 face à l’Espagne.

Leonardo Bonucci affirme que lui et ses coéquipiers ont montré "le cœur de cette équipe italienne et des Italiens" lors d'une victoire 2-1 sur la Belgique en quart de finale de l'Euro 2020 vendredi.

Cette victoire propulse l'Italie en demi-finale du tournoi, où elle affrontera l'Espagne pour une place en finale.

Jusqu'à présent, l'Italie a été parfaite à travers cet Euro, n'ayant concédé que deux buts tout en marquant onze.

"Nous connaissions la qualité de la Belgique, notamment en attaque et le danger qu’elle représentait pour nous", a déclaré Bonucci à RAI Sport.​

"Nous avons mené 2-0 et avons dominé le match, puis ils sont revenus dans le match avec un penalty douteux. Nous avons vraiment bien fait de tenir le coup et avons montré une fois de plus à quel point le cœur de cette équipe italienne et des Italiens est important."

"Une victoire méritée"

Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, a déclaré qu'il pensait que son équipe méritait sa victoire, même si elle a dû "souffrir" au cours des 10 dernières minutes.

L'Italie a pris l'avantage à la 31e minute sur un but de Nicolo Barella, après avoir déjà vu un but annulé en raison d’une position de hors-jeu.

Ils ont doublé leur avance 13 minutes plus tard sur un but de Lorenzo Insigne, mais ont concédé un penalty juste avant la mi-temps qui a été transformé par Romelu Lukaku.

La seconde moitié du match était loin d'être fluide, mais Mancini n'avait aucun problème avec cela alors que son équipe s’est qualifiée.

"Nous méritions la victoire. Les gars ont été extraordinaires et nous avons clairement souffert au cours des 10 dernières minutes car nous étions vraiment fatigués, mais nous aurions pu marquer plus de buts plus tôt", a déclaré l'entraîneur à RAI Sport.

"Je n'ai pas vu 25 minutes d’observation au départ. Il y avait des occasions des deux côtés, c'était un match ouvert. Nous n'avons eu du mal que dans les 10 dernières minutes lorsque la Belgique a commencé à jouer long."

Gianluigi Donnarumma, qui joue son premier tournoi majeur, était également rayonnant de fierté après la victoire de l’Italie.

Le jeune gardien, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, a réalisé un arrêt clé en première mi-temps sur Kevin De Bruyne avant d'aider l'Italie à gagner le match dans ses derniers instants.

Quelques secondes avant le coup de sifflet final, Donnarumma s'est tourné vers les supporters italiens et a brandi ses poings avec fierté alors que l'Italie se rapprochait de la qualification.

"Le match était sans fin ! Il ne finissait pas ! Ce groupe est extraordinaire, nous le méritons et maintenant nous allons jouer la demi-finale, alors que nous nous approchons lentement de notre objectif", a déclaré le gardien de but à RAI Sport.

"J'essaie toujours d'aider l'équipe, je suis ému car c'est mon premier tournoi majeur et je voulais progresser le plus possible avec le maillot de l'Italie. J'espère réaliser le rêve de tout le monde."