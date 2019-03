Belgique, Hazard ne pense qu'à la victoire face à Chypre

Eden Hazard n'a qu'un seul objectif bien précis. Gagner face à Chypre dimanche (20h45) à Nicosie.

Eden Hazard dispute dimanche sa 100e rencontre sous la vareuse des Diables Rouges, après son doublé face à la jeudi (3-1), le capitaine belge est concentré sur comment obtenir la victoire pour la deuxième rencontre de la en qualification de l' face à Chypre.

Une victoire sinon rien



"La seule chose qui compte, c'est la victoire", a considéré Eden Hazard devant les médias belges ce samedi avant la rencontre prévue dimanche. Face à une équipe chypriote contre laquelle il marque facilement (quatre buts) Hazard se souvient "de deux rencontres où nous n'avions pas eu facile ici. J'espère un bon match et le plus important c'est la victoire. C'est notre objectif. La dernière fois, j'avais marqué, mais ce n'était pas mon meilleur match. Gagner et bien jouer est plus important que je marque."

La Belgique avait gagné 0-1 en septembre 2015 sous Marc Wilmots, avec un but d'Eden Hazard, et un an jour pour jour plus tard, la Belgique pour la seconde renciontre, la première officielle du coach espagnol Roberto Martinez, l'avait emporté sur le large score de 0-3.

Eden Hazard, qui va vivre sa 100ème sélection face à Chypre mais ne se fixe pas de limite avec les Diables Rouges : "Je ne me fixe pas un objectif. J’ai toujours dit que je voulais jouer tant que mon corps ne dira pas stop. Ce sera aussi lié à la nouvelle génération. Si je vois qu’il y a un joueur à ma place, je le laisserai jouer. J’espère que ça arrivera. C’est ce qui fait le football : les plus vieux arrêtent, les plus jeunes poussent".

"Quand je suis arrivé, j’ai sûrement poussé des gens vers la sortie. Aujourd’hui, je suis toujours jeune. De par son poste, je pense que Courtois battra le record. Surtout s’il joue jusqu’à 38 ans par exemple. Je ne sais pas, il va peut-être faire une Buffon, jouer jusqu’à 40 ans. Je vais essayer de continuer tant que Thibaut continuera (sourire)", a ajouté l'attaquant de dans un entretien accordé à la RTBF.