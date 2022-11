Belgique-Canada : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Ce mercredi, la Belgique affronte le Canada en match d'ouverture de sa Coupe du Monde 2022.

La Belgique, demi-finaliste et troisième en 2018, lance sa Coupe du Monde 2022 ce mercredi. Malgré une génération dorée avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois ou encore Romelu Lukaku, les Diables Rouges n’ont pas encore gagné le moindre trophée et comptent bien jouer les trouble-fêtes au Qatar. Il faudra néanmoinsréagir après une surprenante défaite face à l’Égypte vendredi.

Le premier adversaire des Belges dans ce tournoi sera le Canada, qui participe pour la deuxième fois au Mondial, 36 ans après sa seule participation. Emmenés par Jonathan David et Alphonso Davies, les Canucks entendent bien être l’équipe sensation du tournoi.

Match Belgique-Canada Date 23/11/2022 Heure 20h Chaîne BeIN Sports

Où regarder le match Belgique-Canada ?

Le match entre la Belgique et le Canada sera diffusée sur BeIN Sports 1. Il sera également disponible sur BeIN Connect.

Diffusion TV Streaming BeIN Sports BeIN Connect

Les compositions probables

Pour ce premier match, Roberto Martinez s'appuiera sur Eden Hazard et Kevin De Bruyne qui épauleront Michy Batshuayi en attaque. La Belgique devrait évoluer en 3-4_3 avec Youri Tielemans et Axel Witsel au milieu, Thomas Meunier et Timothy Castagne en pistons. Thibaut Courtois sera le dernier rempart des siens.

De leur côté, les Canadiens pourraient être privés d'Alphonso Davies, pas suffisamment remis de sa blessure à la cuisse droite. Jonathan David devrait en revanche pouvoir tenir sa place en attaque.

La composition probable de la Belgique : Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Debast - Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne - De Bruyne, Batshuayi, E Hazard.

La composition probable du Canada : Borjan - Laryea, Johnston, Steven Vitoria, K Miller, Adekugbe - Buchanan, Hutchinson, Eustaquio - David, Larin.