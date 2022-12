Belgique, ambiance tendue ! Grosse colère de Martinez

Le sélectionneur de la Belgique avait un message à faire passer en conférence de presse, alors que son équipe joue sa qualification contre la Croatie.

C'est dans une atmosphère électrique que la Belgique traverse ce Mondial au Qatar. Entre règlements de compte sur la place publique, résultats décevants, contenu insuffisant et frictions en interne, la sélection belge traverse une période délicate.

Martinez s'en prend aux médias

Ce jeudi, la Belgique joue actuellement sa qualification dans un match couperet contre la Croatie. Une rencontre que le sélectionneur Roberto Martinez avec l'idée de ressouder son groupe autour d'un ennemi à ses yeux : la presse.

"Quand on voit la tempête à l’extérieur, on réalise que nous écoutions peut-être trop les bruits de couloir avant la compétition. Et maintenant, nous avons certains médias en Belgique qui sont tout à fait heureux de sauter sur les 'fake news'. C’est assez étonnant", a lâché Martinez avant le match, furieux.

"Cela montre qu’il y a peut-être plus de désir de trouver des nouvelles négatives autour de cette équipe que de vraiment la soutenir et d’apprécier le talent de la meilleure génération que le football belge n'a jamais eue", a complété le technicien espagnol.