Belanov, un ancien Ballon d’Or prend les armes pour l’Ukraine

Igor Belanov, lauréat du Ballon d’Or France Football en 1986, a fait le choix de servir son pays rejoignant les forces armées ukrainiennes dans le combat qui les oppose à la Russie depuis un peu plus d’un mois.

Belanov a remporté huit titres avec le Dynamo Kiev et a également joué pour les équipes allemandes du Borussia Moenchengladbach et de l'Eintracht Braunschweig dans les années 1980 et 1990.

Agé de 61 ans, celui qui fait partie des trois ukrainiens avec Oleh Blokhin (1975) et Andriy Shevchenko (2004) à avoir remporté le Ballon d'Or, est devenu, après Oleksandr Usyk, la dernière icône sportive de l’Ukraine à prendre les armes.

Goal

L'ancien attaquant a également rencontré le président de la Fédération ukrainienne de football, Andriy Pavelko, qui s'est rendu mercredi à Odessa, la ville natale de Belanov. Les deux hommes se sont entretenus avec un certain nombre de groupes militaires et ont distribué de l'aide et des cadeaux.

Belanov apporte son soutien aux combattants

Belanov a aussi eu la belle initiative d’apporter son Ballon d’Or dans un hôpital de la ville déchirée par la guerre pour le montrer à certains des militaires blessés qui y sont soignés. Il a ensuite posté sur Facebook une série d'images de lui tenant une arme et des photos avec d'autres soldats qu’il a commenté de manière suivante : « Un courage étonnant et une combativité inépuisable ! Tout cela et bien plus encore caractérise nos soldats des forces armées ukrainiennes. Nous sommes avec vous ! Paix à l'Ukraine, et gloire à tous ceux qui affrontent les occupants qui sont venus audacieusement détruire notre terre et notre peuple libre et héroïque ! Croyant en notre victoire rapide ! Gloire à l'Ukraine ! ».

Né à Odessa, Belanov a commencé sa carrière professionnelle dans sa ville natale avec le SKA Odessa et le Chornomorets Odessa. Il défendra les couleurs de l’URSS à 33 reprises, marquant huit buts en cinq ans après avoir fait ses débuts en 1985.

Un an plus tard, il a été le lauréat surprise du Ballon d'Or après avoir aidé le Dynamo Kiev à remporter la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe après une victoire 3-0 sur l'Atletico Madrid en finale.

Ses apparitions pour l'Union soviétique incluent des matchs de la Coupe du monde 1986 au Mexique, où il a marqué quatre buts et réalisé six passes décisives, dont un triplé lors de la défaite contre la Belgique en huitièmes de finale. Il faisait également partie de l'équipe qui a atteint la finale de l'Euro deux ans plus tard, mais les Pays-Bas l'ont battue en finale dans un match où Belanov a manqué un penalty.

L'article continue ci-dessous

Après avoir pris sa retraite en accumulant 132 buts en 462 matches au cours de sa carrière professionnelle en club et internationale, il est revenu sur le devant de la scène en devenant l'actionnaire majoritaire du club suisse FC Wil, mais l'a quitté peu après.

En 2018, il a rejoint le conseil du développement stratégique de la fédération ukrainienne de football. Il a également été nommé l'une des "légendes du football ukrainien" lors des Victoires du football en 2011.