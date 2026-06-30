L’une des mesures les plus débattues de la Coupe du monde 2026 concerne les pauses de hydratation obligatoires, introduites par la Fédération internationale de football (FIFA).

Si cette innovation a suscité un flot continu de critiques de la part des supporters, elle a également séduit certains observateurs, à l’image de l’ancienne star anglaise David Beckham.

Concrètement, cette mesure transforme la rencontre en quatre périodes, tout en multipliant les coupures publicitaires à la télévision.

En tant que l’un des principaux porte-parole du football aux États-Unis, l’ancien Britannique a donc été l’un des premiers à en tirer profit.

Selon le site brésilien Globo, au moins huit marques utilisent l’image de la légende de Manchester United à la télévision américaine, dans le cadre de campagnes publicitaires qui lui ont déjà rapporté environ 25 millions de dollars.

Considéré comme l’un des sportifs et hommes d’affaires les plus prospères au monde, il dirige un empire d’entreprises diversifiées, dont le club d’Inter Miami, où évolue la légende Lionel Messi.

Selon la même source, Beckham serait devenu officiellement milliardaire début 2024, d’après le magazine Forbes, qui évalue sa fortune nette à 1,185 milliard de livres sterling.

La plupart de ces marques l’installent comme ambassadeur dans le cadre de partenariats à long terme, à l’image de son contrat à vie avec Adidas.

David Beckham a connu l’apogée de sa carrière à Manchester United, où il a conquis six titres de Premier League et une Ligue des champions. Il a ensuite rejoint la première génération des « Galácticos » au Real Madrid avant de clore sa carrière outre-Atlantique, au LA Galaxy, où il s’est imposé comme une véritable icône.

Lire aussi :

La défaite face au Maroc rebat les cartes… Koeman démissionne officiellement

Ronaldo en tête des soutiens… Une tragédie frappe la sélection portugaise avant le match contre la Croatie

