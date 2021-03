Beckham attend Messi et Ronaldo à Miami

David Beckham, le copropriétaire de Miami, a indiqué que le recrutement du duo Cristiano Ronaldo – Lionel Messi n’est pas qu’un simple rêve.

L'Inter Miami se prépare pour sa deuxième saison en Major League Soccer et le copropriétaire de l'équipe, David Beckham, a de grandes attentes pour la saison 2021.

L'ancienne légende de Manchester United a nommé Phil Neville pour le poste de manager cette saison et ils ont fait appel à des joueurs de la Premier League pour améliorer l'équipe.

«Miami attire les plus grands joueurs»

Avant le début de la saison MLS 2021, Beckham a été interviewé par ESPN et questionné sur les signatures possibles de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar Jr. Selon l’ex-international anglais, ces joueurs-là sont tous désireux de jouer pour son équipe à l’issue de leur expérience en Europe.

"Quand nous avons annoncé Miami, il y avait toujours des discussions sur les joueurs que nous allions faire venir, que ce soit Ronaldo, Messi, Neymar, a rappelé Beckham. Il y aurait toujours eu ces discussions. En fait, je ne pense pas que ce soit difficile pour les joueurs de prendre cette décision (de venir à Miami), pour être honnête, parce que c'est un endroit formidable. »

"Il ne fait aucun doute que c'est une ville formidable, j'ai l'impression que nous avons une grande base de fans, mais je comprends aussi qu'il y a de grands talents à Miami et dans le sud de la Floride, et je pense que nous avons une réelle opportunité. Miami est une ville qui attire les joueurs qui ont joué en Europe et qui sont de grandes stars", a conclu l’ex-sociétaire de LA Galaxy.