Alors que Jorge Jesus finalise son staff technique pour prendre les rênes de la sélection portugaise après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la première réaction a de quoi surprendre : Pepe a refusé l’offre.

Le légendaire défenseur de 43 ans ferme ainsi la porte à un retour au sein de la « Brésil de l’Europe » en tant qu’adjoint, malgré les éloges publics de Jesus à son égard.

L’entraîneur de 71 ans bute ainsi très vite sur un premier obstacle, l’ancien défenseur international ayant décliné l’invitation à intégrer son staff.

Selon le site « fichajes », le nom de Pepe, âgé de 43 ans, était fortement pressenti pour occuper le poste d’adjoint, notamment après son apparition lors du match du Portugal disputé lundi dernier à Dallas ; toutefois, la même source a confirmé que la légende du Real Madrid et de Porto avait rejeté cette possibilité.

De son côté, Jesus n’a pas caché son admiration pour Pepe lors de sa présentation officielle en tant qu’entraîneur de la sélection nationale vendredi dernier. Interrogé sur les raisons pour lesquelles l’ancien défenseur n’avait pas rejoint son staff, il a déclaré, selon des propos rapportés par le journal portugais « Abola » : « Il n’y a pas d’un côté un staff qui serait le mien et de l’autre un staff qui appartiendrait à la fédération. Il y aura un seul staff, le mien, et donc celui de l’équipe nationale. »

Il a ajouté : « Je n’ai jamais parlé à Pepe auparavant. Est-ce un nom qui pourrait me plaire ? Oui. Il ne m’est pas étranger au sein de l’équipe nationale. Lorsque je suis arrivé à Benfica lors de mon deuxième mandat, j’ai recruté Luisão, et lorsque je suis arrivé en Arabie saoudite, j’ai recruté un ancien joueur de ces deux clubs. »

Jésus a ajouté : « Bibi est un joueur qui remplit toutes les conditions, compte tenu de son parcours avec l’équipe nationale, mais la décision finale lui revient. S’il ressent le désir de vivre d’autres expériences, quelqu’un d’autre viendra. Ce n’est pas un gros problème. »

Les propos de Jesus traduisent sa stratégie récurrente : s’appuyer sur d’anciens joueurs pour créer un lien avec le groupe, à l’image de ce qu’il avait fait avec Luisão à Benfica. Le refus précoce de Pepe lui impose toutefois un nouveau défi : dénicher un « leader de vestiaire » possédant une solide expérience internationale et un réel poids au sein de la sélection.

En attendant, Jesus poursuit ses consultations pour finaliser son staff avant les premiers rassemblements en vue de l’Euro 2028 et de la Coupe du monde 2030, tandis que l’opinion publique portugaise guette avec impatience les noms des collaborateurs qui épauleront le technicien chevronné dans sa nouvelle mission.