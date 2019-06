"Beaucoup de choses peuvent arriver", Messi n'est pas certain de disputer la Coupe du monde au Qatar

La star argentine a admis que le tournoi dans trois ans et demi au Qatar pourrait être hors de portée et veut gagner un trophée avec sa sélection.

Lionel Messi a avoué ne pas être certain de pouvoir participer à la 2022 au .



Messi aura 34 ans lorsque le tournoi débutera. L' est toujours à la recherche de son premier titre en Coupe du monde depuis que Diego Maradona les a menés à la gloire en 1986.



La star de Barcelone a tout gagné dans sa carrière au niveau individuel et au niveau des clubs, mais cherche toujours un trophée majeur qui semble insaisissable avec son pays.



Le joueur de 31 ans aura une autre chance de remporter un trophée majeur avec son pays cet été, lors de la Copa America au . Messi a déclaré qu'il espérait toujours remporter un premier trophée majeur avec l'Albiceleste.



"Je veux finir ma carrière après avoir gagné quelque chose avec l'équipe nationale argentine, et si ce n'est pas le cas avoir essayé autant de fois que possible", a déclaré Messi à Fox Sports Argentina.





"Je ne veux pas avoir le sentiment que cela ne s'est pas produit et que j'ai laissé passer des opportunités."



Une occasion de remporter la prochaine Coupe du Monde pourrait toutefois ne pas être présente car il a avoué qu'il ne savait pas s'il allait être au Qatar, en 2022.



"Je ne sais pas si j'atteindrai la Coupe du Monde au Qatar", a déclaré Messi. "Dieu décidera si cela me est donné ou non.



"Aujourd'hui, je me sens très bien, très bien physiquement, mais j'ai [presque] 32 ans et je ne sais pas comment ça va se passer.



"Beaucoup de choses peuvent arriver, j'espère ne pas avoir de blessures graves."



Messi vient de connaître une autre brillante campagne individuelle avec Barcelone, après avoir marqué 51 buts dans toutes les compétitions.



La saison de Barcelone n’a toutefois pas été à la hauteur: les Blaugrana ont remporté la mais le club a été battu par en demi-finale de la Ligue des Champions et est tombé face à Valence lors de la finale de la .



L'Argentine entame sa campagne de Copa America le 15 juin contre la , avant de poursuivre la phase de groupe avec des matches contre le et le Qatar.