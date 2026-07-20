Beaucoup de bruit pour rien… La saison exceptionnelle de Mbappé se termine sur un bilan vierge !

Kylian Mbappé, star du Real Madrid et de l’équipe de France, a réalisé un exploit historique sans précédent depuis 60 ans, mais celui-ci a un goût amer : il a en effet terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 2026, de la Ligue des champions et de la Liga au cours de la même saison, sans remporter aucun de ces trois titres. Il devient ainsi le deuxième joueur de l’histoire à réaliser cet exploit individuel controversé, après la légende portugaise Eusébio en 1966.

Mbappé a inscrit 42 buts en 44 matchs sous les couleurs du Real Madrid cette saison, terminant en tête du classement des buteurs de la Liga avec 25 réalisations, et a également dominé la Ligue des champions avec 15 réalisations. Pourtant, l’ancien Parisien n’a soulevé aucun des deux trophées, terminant deuxième du championnat et éliminé en quarts de finale de la C1.

Avec les Bleus, il a également terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 2026, avec 10 réalisations, devançant de deux unités Lionel Messi, muet en finale de la défaite argentine contre l’Espagne (1-0). mais les Bleus ont été éliminés en demi-finale par l’Angleterre, et l’attaquant est rentré bredouille malgré ses performances individuelles exceptionnelles.

Mbappé égale le record historique de Müller

Grâce à ses dix buts marqués au cours d’une même édition, Kylian Mbappé a égalé le record de la légende allemande Gerd Müller, qui avait inscrit le même nombre de buts lors de la Coupe du monde 1970, devenant ainsi le deuxième joueur de l’histoire à réaliser cet exploit, un record absolu toujours détenu par le Français Just Fontaine et ses 13 buts en 1958.

Grâce à cet exploit, Mbappé conserve la tête du classement historique des buteurs de la Coupe du monde avec 22 réalisations, devançant de justesse Lionel Messi (21 buts), dans une rivalité qui oppose deux légendes d’époques différentes.

Meilleur buteur de la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive

C’est la deuxième édition consécutive qu’il termine en tête du classement des buteurs : il avait déjà été couronné à Qatar 2022 avec 8 réalisations, malgré la défaite des Bleus en finale face à l’Argentine aux tirs au but, Lors de son premier Mondial en 2018, il avait marqué 4 buts ; la France avait alors remporté le titre, mais le Soulier d’or était revenu à Harry Kane, auteur de 6 réalisations.

Un exploit qui rappelle celui d’Eusébio, soixante ans plus tard.

Il devient le deuxième joueur de l’histoire, après la légende portugaise Eusébio, à terminer meilleur buteur de la Coupe du monde, de la Ligue des champions et du championnat national la même année, sans remporter aucun de ces titres. de la Ligue des champions, remportée par le Real Madrid avec 7 réalisations, et du championnat portugais avec 25 buts, alors que le Sporting Lisbonne avait été sacré.