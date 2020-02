Bayern - Rummenigge laisse entendre que Flick pourrait rester

Nommé à l'automne en remplacement de Niko Kovac, le technicien bavarois pourrait rester sur le banc du Bayern la saison prochaine.

Le président du , Karl-Heinz Rummenigge, a laissé entendre que l'entraîneur Hansi Flick pourrait rester sur le banc du club la saison prochaine. L'Allemand a pris ses fonctions comme intérimaire en novembre pour remplacer Niko Kovac, avant d'être confirmé jusqu'en fin de saison le mois suivant.

Depuis son arrivée, l'équipe a remporté 15 de ses 18 rencontres disputées et reste sur six succès de rang en et la victoire de ce mardi à , en huitième de finale aller de (0-3).

Lors d'un banquet, Rummenigge a offert un cadeau à Flick, qui a eu 55 ans lundi, tout en laissant entendre que ce cadeau précéderait un séjour prolongé à la tête du Bayern Munich. "Notre entraîneur a eu 55 ans hier (lundi), a-t-il déclaré. C'est un bon âge. Nous vous offrons un stylo dans ce paquet rouge. Parfois, vous signez des papiers avec des stylos."

Avant cela, le technicien bavarois avait eu le temps de dire le bien qu'il pensait de la prestation de ses joueurs à Stamford Bridge, eux qui ont pris une sérieuse option avant le match retour, dans trois semaines à l'Allianz Arena.

"C'était un très bon match et un très bon résultat pour nous, a-t-il souligné. Il faut dire que l'équipe a plutôt bien fait ce que nous lui avions donné comme plan. C'était une très bonne performance avec beaucoup de concentration sur l'ensemble des 90 minutes. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir pu gagner ce match par 3-0.

"Nous avons dit aux joueurs que la première mi-temps était bonne mais que nous devions encore faire plus. Nous voulions être récompensés, nous voulions vraiment marquer un but ici. En première période, nous avons manqué plusieurs occasions.

"En seconde nous avons converti nos occasions et je peux dire que l'équipe a très bien performé sur l'ensemble des 90 minutes."