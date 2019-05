Bayern, Rummenigge clame son intérêt pour Leroy Sané : "Il serait le successeur de Robben et Ribery"

Le président du Bayern Munich a admis son intérêt pour l'ailier allemand de Manchester City et le voit comme un renfort de poids.

Ce n'est un secret pour personne, le est à la recherche d'un, voire plusieurs, ailier pour la saison prochaine. La cible des Bavarois n'est autre que Leroy Sané. Le Bayern souhaite rapatrier l'ailier allemand au pays et semble prêt à y mettre les moyens, mais les Citizens ne lâcheront pas si facilement leur attaquant. Au micro de Sky Sports, Karl-Heinz Rummenigge a clamé haut et fort l'intérêt du champion d' pour Leroy Sané.

"Vous ne devez pas oublier qu'il a toujours un contrat de deux ans et que ne vend pas ses joueurs uniquement parce qu'ils en ont besoin. Ce sera difficile. Mais je pense que le joueur doit être convaincu d'avoir la joie de jouer ici au Bayern Munich. Il serait le successeur d'Arjen Robben et Franck Ribery, ce qui est très intéressant. En tant que joueur, ce serait un bon stimulant à mon avis", a confessé le président du conseil d'administration du Bayern Munich.

"Un transfert gagnant-gagnant"

Dans une chronique pour Sky, Lothar Matthaus a été dans le même sens : "Un joueur qui, à mes yeux, enchantera les fans du Bayern Munich l'année prochaine est Leroy Sane. Je suis sûr qu'il va venir à Munich. Si Uli Hoeness révèle publiquement qu'il fait un effort pour le joueur, cela se produit dans la grande majorité des cas en Bavière. Et ce serait un transfert fantastique, car Leroy Sane est l’un des meilleurs ailiers du monde".

"Il est technique, dangereux devant le but, rapide, utilisable sur les deux ailes et doté d’un bel avenir. Pep Guardiola n'est pas vraiment satisfait de lui, le joueur veut jouer plus régulièrement et le Bayern Munich recherche au moins un joueur capable d'évoluer sur l'aile car le club va connaître les pertes de Arjen Robben et de Franck Ribery. Ce serait un transfert gagnant-gagnant pour toutes les parties", a ajouté l'ancien joueur du Bayern.

Autre dossier chaud en Bavière, l'avenir de James Rodriguez que Karl-Heinz Rummenigge a promis de clarifier sous peu : "Nous nous réunirons certainement la semaine prochaine pour décider de la marche à suivre. Nous devons mettre toutes les options sur la table. Et ensuite, décidez ensemble comment traiter ces choses, qui ont encore un point d'interrogation, de sorte qu'elles deviennent des points d'exclamation. Vous pouvez imaginer que si James Rodriguez ne joue pas continuellement depuis le début, ce n'est pas ce qu'il prétend, il est une superstar et, bien sûr, il veut toujours jouer. Il a été blessé ces dernières semaines et nous ne devons pas l'oublier. Nous allons trouver une solution avec lui, je peux vous le promettre".