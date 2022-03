Bayern : premier but en Bundesliga pour Kouassi

Pas épargné par les blessures depuis son départ du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi a inscrit son tout premier but en Bundesliga lors de la victoire 4-0 du Bayern Munich sur l'Union Berlin, samedi soir. Depuis qu'il avait rejoint les Bavarois il y a deux saisons, le jeune joueur français avait participé à 18 matchs de championnat sans jamais parvenir à marquer.

Le Bayern déroule

Cela s'explique en partie par son rôle plutôt défensif, mais l'ancien du PSG attendait ce jour depuis de longs mois. Contre l'équipe d'Urs Fischer, il a mis fin à l'attente de son premier but en première division allemande. Invaincu lors de ses six derniers matches toutes compétitions confondues, le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée de l'Union Berlin.

Kingsley Coman a ouvert le score à la 16e minute - en trompant le gardien Andreas Luthe - après avoir été lancé par Lucas Hernandez. Les hommes de Julian Nagelsmann ont ensuite doublé leur avantage par l'intermédiaire de Tanguy Kouassi, qui s'est élevé au-dessus de ses adversaires pour reprendre de la tête un corner frappé par le talentueux Joshua Kimmich.

Lewandowski s'offre un doublé

Au cours de cette première mi-temps riche en buts, le Bayern a inscrit son troisième but à la 45e minute, Robert Lewandowski marquant sur pénalty. Les hôtes ont inscrit leur quatrième but dans les 62 secondes qui ont suivi la reprise, lorsque Jamal Musiala a centré pour permettre à Robert Lewandowski de signer un doublé. Une victoire nette et sans bavure.