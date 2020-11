Bayern, pas de nouveau contrat pour Boateng

En fin de contrat l’été prochain à Munich, Jérome Boateng ne bénéficiera d’une prolongation de la part de ses dirigeants.

David Alaba n’est pas le seul cadre susceptible de quitter le au terme de l’exercice en cours. Ça serait aussi le cas de Jérôme Boateng. Ce dernier arrive bientôt au terme de son bail, et d’après ce que révèle le site Sport Bild, une prolongation le concernant est exclue.

A 32 ans, et bien qu’ayant disputé 9 matches cette saison, le champion du monde 2014 n’incarnerait plus l’avenir du côté de l’Allianz Arena. Et c’est pourquoi on envisagerait sérieusement de le laisser filer.

L'article continue ci-dessous

Par le passé, Boateng a pu intéresser le PSG. Dernièrement, c’est qui s’était renseigné sur lui, mais sans vraiment passer à l’action. Vu sa carte de visite et un rendement qui reste respectable, il ne sera certainement pas à court de propositions.

En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, Boateng va essayer de se concentrer sur sa 10e et dernière au sein de l’équipe munichoise.

