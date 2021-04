Bayern - Naglesmann explique sa décision

Julian Nagelsmann a révélé que le poste au Bayern était trop beau pour être refusé, mais a l'intention de terminer sur un un triomphe à Leipzig.

Julian Nagelsmann dit qu'il quitte le RB Leipzig pour "une opportunité unique" au Bayern Munich avec "le cœur lourd", mais jure qu'il donnera tout pour finir en beauté.

L'entraîneur de Leipzig doit devenir le nouveau boss du Bayern et a conclu un contrat de cinq ans à compter du 1er juillet, ont confirmé les deux clubs mardi. Le Bayern, qui est proche d'un neuvième titre consécutif en Bundesliga, a accepté de résilier le contrat de Hansi Flick, qui a informé le club qu'il ne souhaitait pas rester aux commandes au-delà de cette saison.

Nagelsmann a Leipzig est sur le point de sceller la deuxième place de la Bundesliga, ce qui serait leur meilleur résultat. Il reste également une chance qu'il guidera le club vers son premier trophée majeur avec une demi-finale de coupe d'Allemagne contre le Werder Brême vendredi. Le coach de 33 ans a terminé troisième de l'élite et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec Leipzig la saison dernière - sa première après avoir rejoint Hoffenheim - mais a révélé que le poste au Bayern était trop difficile à refuser.

"Je quitterai le RB Leipzig le cœur lourd", a déclaré Nagelsmann sur le site Internet de Leipzig.

"J’ai été en mesure d’entraîner une équipe spéciale ici dans un club avec d’énormes opportunités et les meilleures conditions possibles pour travailler."

"Notre épopée jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions a été sans aucun doute le point culminant de notre aventure commune. Ce fut un moment que je n'oublierai jamais."

"Nous profitons actuellement de la meilleure campagne de Bundesliga de l'histoire du club. Nous voulons nous assurer de terminer sur notre meilleur résultat et également remporter un trophée majeur pour la première fois."

"Il est trop tôt pour dire mes adieux et parler de mes souvenirs car je n’en ai pas encore fini ici à Leipzig."

"Ma mission peut se terminer ici cet été, mais je donnerai tout jusque-là. Nous sommes devenus un groupe très soudé qui veut enfin remporter un titre. "Leipzig est un club spécial - néanmoins, je pars. Je n'ai pas caché le fait que le poste d'entraîneur au FC Bayern m'attirait et que j'aimerais occuper ce poste si l'occasion se présentait."

"Le poste au FC Bayern est une opportunité unique pour moi. Je voudrais donc remercier Oliver Mintzlaff et le reste du conseil d'administration du RB Leipzig pour avoir trouvé une solution avec le FC Bayern et avoir rendu cela possible pour moi. Maintenant, nous portons toute notre attention aux trois derniers matchs de Bundesliga et bien sûr à la demi-finale DFB-Pokal, pour essayer de terminer la saison avec autant de succès que possible."