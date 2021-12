Bayern : Nagelsmann ravi que Kimmich se fasse vacciner

Eloigné des terrains depuis de longues semaines en raison des conséquences du Covid, Joshua Kimmich a finalement pris la décision de se faire vacciner, dès qu'il sera remis des suites du virus. C'est ce qu'il a annoncé dans une interview à la chaîne allemande ZDF.

Le milieu de terrain bavarois sait déjà qu'il sera absent jusqu'en 2022 après avoir contracté le Covid. Son changement d'avis a été salué par son entraîneur, Julian Nagelsmann, en conférence de presse.

"Je suis content que Joshua Kimmich ait décidé de parler aux médias et d'expliquer sa situation. Il a aussi fait part de ses émotions, de ses sentiments, de ses pensées. C'est précieux", a-t-il apprécié.

"Au cours des six dernières semaines, on a beaucoup parlé de lui, mais sans lui parler. Maintenant, il a décidé d'agir pour lui-même et a parlé. J'aime généralement qu'une personne partage son opinion. C'est ce qu'il a fait. Je n'ai pas vraiment essayé de le convaincre de se faire vacciner. J'essaie de séparer ces choses."

Pour sa première saison à la tête du Rekordmeister, Nagelsmann se réjouit de pouvoir bientôt compter sur des meilleurs joueurs du club ces dernières saisons.

"Bien sûr, j'ai partagé mon opinion avec lui... et, finalement, il a été convaincu par d'autres personnes du club. J'essaie de le convaincre qu'il a la bonne position sur le terrain, qu'il fait les meilleures passes et qu'il est un bon leader sur le terrain pour les autres joueurs", a-t-il encore affirmé.

"C'est dans ce domaine que j'essaie de pousser les joueurs, pas vraiment sur d'autres sujets. Mais nous sommes un grand club, et nous avons plus de personnes qui peuvent prendre cette responsabilité. Il y a eu des conversations, c'est sûr."

En tête de la Bundesliga avec désormais une petite avance sur le Borussia Dortmund, le Bayern Munich connaît également son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il s'agira du Red Bull Salzbourg, que les Bavarois retrouveront en février et mars prochains.