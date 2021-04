Bayern Munich - PSG, Hamit Altintop : "La blessure de Lewandowski change beaucoup de choses"

Ancien pensionnaire du Bayern Munich, Altintop estime que l’absence de Lewandowski et la soif d’un titre du PSG ont redistribué les cartes.

Après Messi contre Mbappé lors du tour précédent, on attendait fortement le duel de buteur entre l’attaquant français et Robert Lewandowski. Malheureusement, la trêve internationale est passée par là et l’international polonais s’est blessé, trouvant le moyen d’être absent quatre semaines.

S’il espère accélérer sa rééducation pour être présent pour le match retour, Lewandowski sera un poison en moins à gérer pour le PSG, ce mercredi soir à l’Allianz Stadium.

"Cette nouvelle est très mauvaise pour le Bayern Munich, a déclaré Hamit Altintop en exclusivité à Goal. Maintenant, nous allons voir à quel point ils sont bons. Comment seront-ils sans Lewandowski? C'est très intéressant pour tous les supporters de football."

"Il a été incroyable, 35 buts en championnat déjà, et maintenant le Bayern doit trouver un moyen de faire face sans lui."

Pour l’ancien milieu de terrain bavarois, l’absence de Lewandowski doit permettre à Hansi Flick ainsi qu’au reste de l’effectif de prouver qu’ils ne sont pas dépendant de leur attaquant, même si ce dernier a cette faculté à ne pas se blesser et a loupé un minimum de matches.

Si le PSG doit composer avec le Covid-19 (Verratti, Florenzi) et les suspensions (Paredes), le Bayern Munich a vu son secteur offensif diminué ces dernières heures, en plus de l’absence de Lewandowski.

Testé positif à un test antigénique, Serge Gnabry n’est pas encore sûr d’être de la partie ce mercredi soir. Une alternative en moins pour Flick alors que l’ancien d’Arsenal faisait office de remplaçant attitré de Robert Lewandowski.

"Si vous voyez les trois matchs de l'équipe nationale allemande, Gnabry a joué devant. Peut-être que le Bayern peut jouer de cette façon aussi, un peu comme Manchester City, où le n°9 est plus un n°10 ou un n°11."

L'article continue ci-dessous

"Ils peuvent jouer avec Sané d'un côté, Coman de l'autre et Muller en meneur comme toujours."

"Avant cette absence de Lewandowski, je pensais que le Bayern Munich sur deux matchs était bien sûr favori. Mais maintenant, sans lui, ce sera très intéressant."

"Et avec le retour de Neymar, cela rendra les choses encore plus difficiles. Cette équipe parisienne est tellement concentrée sur la Ligue des champions. Ils la veulent vraiment."