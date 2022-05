Bayern Munich : Pavard a été en difficulté suite au Covid-19

Le défenseur français du Bayern Munich reconnaît avoir été en grande difficulté émotionnelle durant le début de la pandémie.

L'année 2020 restera dans les mémoires de tout le monde. Suite à l'émergence du Covid-19, la pandémie est brusquement venue s'inviter dans les quotidiens. Les footballeurs professionnels ne font pas exception, eux qui ont été forcés de s'isoler pour respecter les confinements appliqués dans les différents pays. Benjamin Pavard, lui, a eu du mal.

"C’était très compliqué pour moi"

En effet, lors d’un entretien avec la radio RMC, le défenseur du Bayern Munich et de l’équipe de France s'est longuement confié sur cette période délicate à gérer sur un plan émotionnel. "C’était très compliqué pour moi, comme pour plein de personnes qui se retrouvaient seules. Je n’étais pas dans mon pays, ma famille et mes amis me manquaient énormément. C’était très compliqué mentalement", a confié le Champion du Monde 2018, sincère.

"Ça s’est ressenti sur le terrain, j’ai mis du temps à revenir à mon niveau. Maintenant je suis revenu, le Covid c’est un peu derrière nous. J’étais tout seul. J’avais souvent mes amis au téléphone et ma famille qui me remontait aussi le moral. (…) C’est derrière moi, je vais beaucoup mieux. Je me sens épanoui sur le terrain", a ensuite expliqué l'ancien du LOSC.

Les huis-clos n'ont pas aidé

En plus de cela, être privé de spectateurs a été une difficulté supplémentaire. "Jouer dans les stades vides, ce n’était pas évident. J’avais l’impression de jouer des matchs amicaux. Maintenant, on a retrouvé du public. Cela fait du bien, le douzième homme est très important", a insisté Benjamin Pavard. Une sale période, qu'on espère ne pas avoir à revivre.