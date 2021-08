Bayern Munich - Lewandowski n'est pas à vendre cet été

Des informations suggèrent que le Polonais souhaitait quitter l'Allemagne cet été, mais il n'y aura aucun accord avant l'été 2022 au plus tôt.

Robert Lewandowski n'est pas à vendre et ne quittera pas le Bayern Munich cet été, est en mesure de confirmer Goal. L'attaquant vétéran a été lié à un départ deu champion d'Allemagne cet été, et des rapports récents suggèrent qu'il a demandé à partir et que le Bayern avait fixé un prix de 130 millions d'euros sur sa tête. Cependant, Goal peut révéler que le Bayern n'envisage en fait aucune vente, et que Lewandowski accepte cette position et ne fera pas pression pour un transfert.

Lewandowski, qui aura 33 ans ce week-end, a été lié à plusieurs grands clubs européens après une autre saison spectaculaire en Bundesliga la saison dernière, propulsant le Bayern vers un neuvième titre de champion consécutif. Selon les rumeurs, Chelsea était intéressé avant de signer Romelu Lukaku à la place, tandis que certains rapports affirmaient jeudi que Lewandowski demandait à quitter le Bayern avant la fin du mercato actuel.

Cependant, le Bayern Munich tient bon et ne le vendra à aucun prix avant la fin août. Goal a appris que Lewandowski a accepté cela et continuera à jouer pour le Bayern Munich, à commencer par leur affrontement en Bundesliga à domicile contre Cologne dimanche. Une partie de l'acceptation de cette décision pour Lewandowski vient du fait que son contrat expirera en 2023, ce qui signifie qu'il entrera dans sa dernière année de contrat l'été prochain – ce qui lui permettra de pousser plus facilement pour un départ.

L'article continue ci-dessous

Les champions de Bundesliga ont été liés à l'achat de plusieurs joueurs ce mois-ci, n'ayant fait qu'une seule acquisition majeure jusqu'à présent lors de ce mercato - le défenseur central, Dayot Upamecano, du RB Leipzig. Le défenseur du PSG, Thilo Kehrer, a été fortement lié, mais aucun accord n'a été trouvé et le Bayern Munich étudie toujours plusieurs options pour le poste d'arrière droit. Goal comprend que Kehrer est l'une de ces cibles, mais un accord est loin d'être conclu.

Une autre cible largement évoquée est Marcel Sabitzer, le meneur de jeu autrichien qui a travaillé avec l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, à Leipzig et a déclaré au club qu'il souhaitait partir. Cependant, le Bayern n'a eu aucune discussion concrète avec Leipzig au sujet du joueur et devrait d'abord vendre avant de lui faire une offre de contrat raisonnable. Le Bayern est ouvert à la vente de plusieurs joueurs afin de financer les transferts, dont Corentin Tolisso, Bouna Sarr, Chris Richards et Michael Cuisance.

Cependant, aucune offre n'a été faite pour aucun de ces joueurs, Tolisso et Sarr étant particulièrement difficiles à vendre car ils gagnent tous deux de gros salaires. L'international français, Tolisso, peut-être le plus en vue des indésirables, est plus susceptible de partir l'été prochain lorsqu'il sera en fin de contrat, lorsqu'il pourra partir gratuitement et choisir la destination de son choix.