Bayern Munich, Leroy Sané "n’est pas Robben ou Ribéry"

Peu à son avantage contre le PSG, Leroy Sané n’a pas encore réussi à s’imposer totalement au Bayern Munich et s'attire les critiques d'anciens.

Dominer n’est pas gagné. Généralement, l’Allemagne a souvent eu le dernier mot quand il s’agissait de gagner à la fin, comme si rien ne pouvait lui arriver. En quarts de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, le Bayern Munich a bien tout tenté pour se qualifier et faire oublier l’absence de Robert Lewandowski.

Mais on ne joue pas de la même façon avec et sans le meilleur joueur de l’année 2020 et les Munichois l’ont appris à leur dépends. Les occasions ? Le Bayern les a eus que ce soit à l’aller ou au retour. Malheureusement, le jeu un peu trop prévisible a permis au PSG d’assurer défensivement et de rejoindre le dernier carré pour la deuxième saison de suite.

Face à cette désillusion, il a bien fallu trouver des responsables et Leroy Sané arrive parmi les joueurs les plus cités. Il faut dire que l’ancien de Manchester City n’a pas été à son avantage lors de la double confrontation contre les Parisiens.

"De manière générale, il s'est amélioré et s'adapte de mieux en mieux au Bayern Munich, a expliqué Mehmet Scholl dans son rôle d'analyste pour le quotidien allemand Bild. Mais il n'est pas prêt à faire la différence dans un match comme l'ont fait Arjen Robben ou Franck Ribéry."

L'article continue ci-dessous

Des mots forts de l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich alors que l’international allemand vit seulement sa première saison en Bavière. Seulement, Scholl conserve des doutes sur la capacité du joueur de 25 ans a progressé encore, lui qui n’a finalement pas eu de statut indiscutable depuis ses débuts à Schale 04 il y a six ans.

Avec huit buts et onze passes en trente-huit rencontres, le bilan de Santé au Bayern Munich est loin d’être catastrophique mais peut-être loin des attentes munichoises…

"Je ne saurais pas comment répondre à cette question pour le moment, a poursuivi Scholl quand on lui a demandé si Sané pouvait s’améliorer. À 25 ans, c'est encore un joueur qui n'est pas prêt à 100 %. Quand a-t-il dribblé, quand et de quel côté a-t-il surclassé son adversaire ? La magie n'opère toujours pas, il lui manque encore un peu de structure dans son jeu."