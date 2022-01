Bayern Munich : Kingsley Coman prolongé, ça brûle !

Les négociations pour une prolongation de contrat ont été longues et mouvementées, son nom a même été associé dans divers clubs européens ces derniers mois, mais l'avenir de Kingsley Coman va finalement s'écrire au Bayern Munich. Comme annoncé par l'Equipe, l'international français va bel et bien prolonger jusqu'en 2027 chez le Champion d'Allemagne.

Coman va toucher le gros lot en Bavière

Goal est en mesure de confirmer que Kingsley Coman, au club depuis 2015 après des aventures à la Juventus Turin et au Paris Saint-Germain, va renouveler sa confiance au Bayern Munich. Une prolongation qui va s'accompagner d'une importante revalorisation salariale.

En fin de contrat en 2023, le Français, natif de Paris, touchera désormais un salaire de 17 millions d'euros annuels. Ce qui fera de lui le troisième salaire le plus élevé du vestiaire bavarois. Bref, c'est un véritable pont d'or qui attend l'ailier. Si les dirigeants munichois ont tout fait pour préserver leur pépite, seule la signature du principal intéressé manque encore pour officialiser la prolongation.

Son père (et agent) est à Munich pour finaliser

Selon nos informations, le père du joueur, qui est aussi son agent, est actuellement en Allemagne pour finaliser l'accord. En fin d'année 2021, Kingsley Coman confiait sa volonté de prendre son temps. "Pour l'instant, je veux juste finir la saison et donner le meilleur de moi-même. Après, nous verrons, mais ce n'est pas pour tout de suite", avait ainsi déclaré le joueur de 25 ans. "Le FC Bayern est un top club, l'un des plus grands en Allemagne et dans le monde. Je suis très reconnaissant de tout ce qui a été fait pour moi", avait-il ajouté.