Bayern Munich, Kimmich absent jusqu'au nouvel an

Les Bavarois ont reçu de mauvaises nouvelles concernant l'international allemand polyvalent incapable de jouer avant janvier au plus tôt.

La star du , Joshua Kimmich, sera absent des terrains jusqu'en 2021 après avoir réussi une opération au genou. Le joueur de 25 ans devait subir une opération au ménisque latéral droit après avoir été remplacé à la 36e minute de la victoire 3-2 des champions d' en titre contre le samedi. Dimanche soir, le Bayern a publié une déclaration sur le site internet de son club informant que Kimmich ne reviendrait pas de sa blessure avant au moins janvier.

Joshua Kimmich a subi sa blessure après avoir perdu la possession sur la ligne médiane et s'être précipité désespérément pour récupérer le ballon à Erling Haaland. L'international allemand est tombé maladroitement et après avoir reçu une longue période de traitement, il s'est éloigné du terrain avec l'aide du personnel médical du Bayern. Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a promis que le club soutiendrait son milieu de terrain vedette pendant sa convalescence.

"L'absence de Kimmich sera difficile"

"Nous sommes heureux que Joshua Kimmich soit probablement de nouveau disponible dans quelques semaines", a déclaré Salihamidzic. "Nous lui apporterons le meilleur soutien possible pendant sa rééducation." Avant le diagnostic de blessure de Kimmich, l'entraîneur du Bayern Hansi Flick a expliqué à quel point l'ancien joueur de Leipzig était vital pour son équipe. "C'est un joueur important pour nous à ce poste", a déclaré Flick.

"En plus de sa mentalité, il a aussi une qualité exceptionnelle. Son absence sera difficile, mais nous l'avons fait aujourd'hui contre une bonne équipe de Dortmund", a ajouté le technicien du champion d'Europe en titre. Le Bayern a rejoint Dortmund au classement en début de mois après une victoire 2-0 contre Arminia Bielefeld, et leur victoire au Der Klassiker a vu le champion d'Allemagne en titre prendre de l'avance en tête de avec deux points sur le et trois sur le Borussia Dortmund.

L'équipe de Flick n'est à nouveau en action que le 21 novembre, date à laquelle ils affronteront le en , le début d'une série de matches qui comprend l'accueil de leur dauphin, Leipzig, tout en ayant également des matches de contre le Red Bull Salzburg et l'Atletico Madrid. Les Bavarois ont marqué 27 buts en sept matchs de Bundesliga à ce jour, soit 12 de plus que tout autre club de l'élite allemande. Le Bayern traverse actuellement une époque dorée, le géant allemand étant détenteur actuellement du trophée de la Ligue des champions, tout en remportant les huit derniers titres de Bundesliga consécutivement.