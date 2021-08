Bayern Munich, Julian Nagelsmann veut des renforts

Confronté à la blessure de Pavard, Nagelsmann souhaite un latéral droit et un milieu central, d’ici la fin du Mercato.

Julian Nagelsmann n'est apparemment pas satisfait de l’effectif actuel du Bayern Munich. Selon un rapport de Bild, le nouvel entraîneur souhaiterait des renforts.

En conséquence, le coach de 34 ans a fait pression sur ses dirigeants en interne pour que le club se montre actif sur le marché des transferts. Jusqu'à présent, cependant, il s'est retenu en public et face aux caméras.

"Nous allons toujours regarder ce qu’il se passe sur le marché des transferts, afin de trouver de belles opportunités ou non", a-t-il déclaré lors de sa dernière conférence de presse.

Nagelsmann n'a pas pu compter sur l'ensemble de l'effectif en préparation. Les joueurs internationaux n'ont commencé à s'entraîner que tard après leurs vacances suite à leur participation à l’Euro 2020.

De plus, le club munichois n’est pas épargné par les blessures à répétition, notamment dans le secteur défensif. Après Alphonso Davies et Lucas Hernandez, Benjamin Pavard est désormais lui aussi touché et sera absent jusqu'à quatre semaines.

Nagelsmann veut un nouvel arrière droit

C'est aussi pourquoi Nagelsmann estime que le club se doit de se montrer actif, en particulier au poste d'arrière droit et dans l’entrejeu. Les jeunes comme l'arrière droit Josip Stanisic ne répondent pas encore aux exigences du haut niveau, comme l'ont montré les résultats (trois défaites, un match nul) lors des matches amicaux.

En raison de la politique d'austérité que le Bayern Munich s’est auto-imposé à cause du Covid-19, les nouvelles recrues munichoises seront liées à des départs. Selon Kicker, le club recherche un repreneur pour Bouna Sarr, Michael Cuisance et Corentin Tolisso.

Pas de mise à l’écart pour Tolisso

Salihamidzic a déclaré que le cas Tolisso était réglé, mais le Français est toujours considéré comme un candidat à la vente. De cette façon, l'achat de Marcel Sabitzer de Leipzig pourra être réalisé.

"Tolisso mis à l'écart ? Non, ce n'est pas vrai, il fait partie des plans de Nagelsmann", a déclaré le directeur sportif.

Depuis le début de cet été, le Bayern Munich a présenté trois nouveaux venus : Dayot Upamecano, Omar Richards et Sven Ulreich. Cela contraste avec les départs de Jérôme Boateng, David Alaba, Javi Martinez et Tiago Dantas