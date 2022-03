Bayern Munich : Coman et Hernandez avaient soif de revanche

Moins à l'aise ces dernières semaines et bousculé lors de son huitième de finale aller en Autriche (1-1), le Bayern Munich a signé un réveil remarqué mardi soir au match retour. Large vainqueur du RB Salzbourg (7-1), le club allemand n'a laissé aucune chance à son adversaire.

Le Bayern voulait faire passer un message

Portés par un triplé de leur attaquant polonais Robert Lewandowski, les Bavarois ont rappelé à tout le monde à quel point il faudra compter sur eux dans la plus prestigieuse des compétitions. Ultra dominateur, le Bayern Munich souhaitait faire passer un message selon son international français Kingsley Coman, passeur décisif pour Serge Gnabry.

"Est-ce qu’on s’est fâché ? Oui, je suis d’accord. On avait à cœur de montrer qu’on est une grosse équipe, qu’on a du caractère et qu’on est le FC Bayern et je suis très heureux qu’on l’ait montré aujourd’hui, a confié l’ancien Parisien au micro de Canal+. Le coach avait le sourire dans le vestiaire. Tout le monde était très heureux, la soirée était presque parfaite."

"On a montré qu'on est toujours vivants"

L'article continue ci-dessous

Même son de cloche du côté de son compatriote français Lucas Hernandez, revanchard. "On venait d'une période pas très bonne, avec beaucoup de doutes. Mais on sait l'équipe qu'on a et on l'a montré sur le terrain. Il y a eu beaucoup de critiques. On sait ce qu'on veut. Dans le vestiaire, on est très confiants", a d'abord confié le défenseur au micro de beIN Sports.

"On a montré qu'on est toujours vivants, qu'on est le Bayern Munich. On est là pour ça (gagner la Ligne des Champions, ndlr). Il nous reste deux compétitions la Bundesliga et la Ligue des Champions, on va lutter pour ça jusqu'à la fin", a enfin promis Lucas Hernandez. Quand il joue de cette manière, le Champion d'Allemagne a tout d'un candidat crédible.