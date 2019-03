Bayern Munich, Alaba n'exclut pas un départ

David Alaba a évoqué son avenir ce vendredi dans un entretien accordé à Bild.

Avec les départs quasi programmés de deux leaders d'attaque charismatiques comme Arjen Robben et Franck Ribéry, le va fermer un chapitre de son histoire.

Outre ses deux ailiers, le géant allemand pourrait perdre d'autres joueurs majeurs dans l'optique d'une refonte importante de son effectif. David Alaba ne semble pas concerné par un possible départ, mais malgré cela, l'international Autrichien n'exclut pas non plus totalement cette possibilité.

"Je peux imaginer essayer quelque chose (changer de club) mais je me sens vraiment à l’aise au Bayern Munich. Chaque année, il y a de nouveaux challenges et de nouveaux objectifs. La pression est toujours présente ici. Je suis heureux à Munich mais bien sûr, je peux imaginer voir autre chose (dans le futur)", a-t-il expliqué dans des propos accordés à Bild.

Le polyvalent gaucher privilégie deux compétitions en cas de transfert à l'avenir : la espagnole et la puissante anglaise. "En , ce serait les deux gros clubs je suppose. Le ou le . Il y a aussi les gros clubs en ".