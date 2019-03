Bayern-Liverpool 1-3, les Reds font chuter le Bayern à Munich

Après le 0-0 à Anfield à l'aller, le Bayern recevait Liverpool pour le compte des 8es de finale retour de la Ligue des champions.

se déplaçait à Munich après un match aller infructueux en 8es de finale de avec pour mission de faire parler la poudre grâce à son fameux trio d'attaque composé de Mané, Salah et Firmino. Les Bavarois, très en forme depuis le début d'année, voulaient verrouiller une nouvelle qualification en quarts de finale de C1 afin d'aller chercher une finale de Ligue des champions, un trophée qui les fuit depuis 2013.

Duel d'individualités

Alors que Klopp avait choisi d'aligner Henderson, son capitaine, au lieu de Fabinho au centre du pré, le premier nommé se blesse suite à un contact avec James et l'ancien monégasque entre en jeu. Cela ne perturbe pas outre-mesure les Reds, puisque ce sont effectivement les visiteurs qui ouvriront le score. Suite à service signé Virgil Van Dijk, Sadio Mané contrôle la balle, se joue de Rafinha et ensuite de Manuel Neuer, avant d'ouvrir le score en pivotant. 0-1.

L'article continue ci-dessous

Le Bayern égalisera peu avant le repos après avoir dominé la possession en début de match à hauteur de 73%. Tout part d'un ballon long signé Süle vers Gnabry qui effectue un centre-tir du pied droit, en demi-volée. Matip dévie dans ses cages... 1-1. Auparavant, Manuel Neuer avait repoussé près de son poteau droit une tentative de Robertson. 1-1 au repos, Liverpool est toujours dans la peau d'un quart de finaliste.

D'autant que les Reds prendront l'avantage à 20 minutes du terme suite à un corner. Van Dijk s'envole est au second poteau sur un centrer signé James Milner. Neuer est impuisssant. 1-2. Le Bayern concédera un nouveau but en fin de rencontre face à Mané,double buteur ce soir. L'attaquant des Reds marque un but de la tête au second poteau sur un superbe service de l'extérieur du pied de son compère d'attaque Salah. 1-3, score final.

Les Reds se qualifient pour les quarts de finale de la C1 à la faveur d'une performance maîtrisée.Dominer n'est pas gagner et le Bayern a pu s'en rendre compte ce soir.