Bayern, Lewandowski rejoint un club très fermé

Et un record de plus pour Lewandowski ! En réussissant un doublé ce samedi lors du match du Bayern contre , le Polonais est devenu le premier joueur de ce championnat à marquer 33 buts (ou plus) en un seul exercice depuis 43 ans. Et il est le premier à le faire tout court parmi les étrangers.

Il n’y a que deux joueurs qui ont réussi cet exploit dans toute l’histoire de la . Gerd Muller l’a fait à trois reprises (1970, 1972 et 1973) et son homonyme Dieter Muller l’a fait une fois (1977). Le record absolu est de 40 pions. Une marque qu’il sera difficile à aller chercher pour l'avant-centre du Bayern. Du moins cette saison.

⚽⚽ - Robert Lewandowski scores twice in the first half today and is the 3rd player to score 33+ goals in a season



40 - Gerd Müller (1971/72)

38 - Gerd Müller (1969/70)

36 - Gerd Müller (1972/73)

34 - Dieter Müller (1976/77)

33 - @lewy_official (2019/20)#FCBSCF