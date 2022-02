Bayern : Lewandowski compare Ronaldo et Messi

Ces dernières saisons, Robert Lewandowski a été l'un des seuls à se hisser au niveau de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, lesquels dominent le football mondial depuis de nombreuses années. Le Polonais a su enchaîner les bonnes performances pour s'inviter dans la discussion, tandis que les deux géants se rapprochent doucement de leur fin de carrière.

Lewandowski voit Ronaldo ralentir... doucement

Dans un entretien accordé au magazine polonais Pilka Nozna, l'attaquant du Bayern Munich a jugé le niveau de forme de l'Argentin et du Portugais, impressionné notamment par la longévité du second cité. "Cristiano a trois ans et demi de plus que moi et il marque encore beaucoup de buts. Mais il a changé le club, il a changé la stratégie et son équipe ne gagne pas toujours. Quand son équipe aura retrouvé son équilibre, il pourra recommencer à marquer", a d'abord analysé le buteur bavarois, qui constate toutefois une petite accalmie.

"Il avait de grandes statistiques, des chiffres impossibles. Aujourd'hui ils sont justes très bons. Il ne marquera probablement plus 60 buts par an, mais avec 30 ou 40 buts il fera toujours la différence", a ensuite estimé le Polonais, avant d'évoquer Lionel Messi.

Messi, une longévité qui questionne

Selon lui, la Pulga aura plus de mal à maintenir sa domination. "Pour Messi, changer de club a certainement été une expérience beaucoup plus bouleversante, a poursuivi le Bavarois. Il n'a jamais joué dans un autre pays que l'Espagne, il n'a jamais parlé une autre langue".

"Il s'est heurté à la barrière de la langue. Cristiano a déjà changé plusieurs fois de club et de championnat. L'âge auquel vous changez d'équipe n'est pas important, ce sont les circonstances qui sont décisives. (...) Il sera plus difficile pour Messi à l'âge de Cristiano Ronaldo de rester à son niveau de buts marqués", a enfin déclaré l'ancien du Borussia.