Bayern, Kovac demande à James de sortir ses "meilleures performances" s'il veut rester au Bayern

Le coach du Bayern Munich, Niko Kovac, a conseillé jeudi à James Rodriguez de se montrer sous son meilleur jour en vue de son futur.

Touché à un genou mi-novembre, le Colombien, qui est à six mois de la fin de son prêt, n'a été titulaire que cinq fois en championnat cette saison. Son coach l'a exhorté à faire de son mieux afin de garantir son futur en Bavière.

"Il joue pour son avenir. N'importe qui, s'il veut un nouveau contrat, doit offrir ses meilleures performances. Ca s'applique aussi à lui, mais je suis sûr qu'il va le faire", a dit Kovac en conférence de presse dans des propos relayés par l'AFP.

"Je lui ai parlé plusieurs fois, et je vois qu'il est motivé et concentré», a ajouté Kovac. «Il veut jouer et il doit prouver qu'il est capable d'aider l'équipe", a encore estimé le coach bavarois.

Pour rappel, la deuxième partie du championnat de Bundesliga débute ce vendredi à Hoffenheim pour le Bayern Munich.