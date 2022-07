Bayern : Kahn admet que Kane est un "rêve" pour les Bavarois

Le patron du Bayern reconnaît que les géants allemands gardent un oeil sur la situation de Harry Kane du côté de Tottenham.

Oliver Kahn, directeur général du Bayern Munich, a précisé que le club n'était pas intéressé par la signature d'Harry Kane de Tottenham Hotspur lors de la fenêtre de transfert actuelle, mais n'a pas exclu un transfert "de rêve" pour l'attaquant à l'avenir.

"Kane ? Ce n'est qu'un rêve pour l'avenir"

Kahn est un grand admirateur du capitaine anglais, qui est considéré comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais le Bayern se concentre sur d'autres cibles en vue de la campagne 2022-23.

Kane est encore sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2024, mais Kahn a laissé entendre qu'il pourrait apparaître sur le radar des transferts du club allemand à une date ultérieure.

Dans une interview exclusive accordée à Sport Bild, Oliver Kahn a déclaré au sujet de l'intérêt du Bayern pour Harry Kane : "Il est sous contrat avec Tottenham. Bien sûr, c'est un attaquant de classe, mais tout cela n'est qu'un rêve pour l'avenir."

Il a ajouté : "Maintenant, nous devons nous concentrer sur la constitution de l'équipe pour la saison en cours. Voyons ce qui se passe ensuite."

Harry Kane a signé un contrat de six ans en 2018 et il lui reste donc encore deux ans avec les Spurs. Le joueur de 28 ans a été fortement lié à un transfert à Manchester City l'été dernier, mais un accord final ne s'est jamais concrétisé et il a récemment insisté sur le fait qu'il est pleinement engagé à réussir sous Antonio Conte chez les Spurs.

Un mercato agité au Bayern

Le champion de Bundesliga en titre a confirmé samedi le départ de son attaquant vedette Robert Lewandowski pour le FC Barcelone. Le même jour, ils ont annoncé une prolongation de contrat pour Serge Gnabry, qui a engagé son avenir au club jusqu'en 2026.

Le Bayern a renforcé son attaque plus tôt cet été en ajoutant Sadio Mané à ses rangs en provenance de Liverpool, tandis que GOAL a confirmé qu'il donnait la priorité à un accord pour le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt.