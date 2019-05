Bayern, Hoeness confirme Kovac pour la saison prochaine

Uli Hoeness, l'administrateur délégué du Bayern, a certifié qu'il était hors de question pour lui de se séparer de Niko Kovac.

Le Bayern de Munich a bouclé sa saison de la plus belle des manières samedi en remportant la Coupe d' . Un trophée qui est venu s'ajouter au titre de champion, assuré une semaine auparavant. Avec ces triomphes, l'exercice 2018/19 peut être considéré comme réussi même s'il y a eu cette élimination prématurée en Ligue des Champions contre .

Le Bayern a donc rempli son devoir. Et, il faut notamment rendre hommage à l'entraineur pour le travail effectué. Et c'est exactement ce qu'a fait Uli Hoeness, en saluant Niko Kovac pour tout ce qu'il a accompli durant sa première saison en Bavière. Hoeness to Sky à propos de Kovac: "Il n'y a aucun doute sur le fait que notre entraîneur la saison prochaine sera Niko Kovac [...] Une équipe ne serait pas capable de jouer un si bon football si l'entente avec l'entraîneur n'était pas bonne Toutes les rumeurs de licenciement étaient de pures inventions."

A la question ensuite si Kovac lui-même souhaite poursuivre son aventure du côté de l'Allianz Arena, Hoenees a rétorqué : "À cent pour cent, oui." Une attestation qui confirme les propos que le coach croate avait lui-même tenus la semaine d'avant.

"Je conseillerai à Boateng de relever un nouveau défi"

Le dirigeant emblématique de Bayern compte sur Kovac. En revanche, il ne retient pas Jérome Boateng, l'un des cadres du vestiaire. Sur Sky, il a confirmé à propos du chevronné défenseur : "En tant qu'ami, je lui conseillerais de quitter le club. Il a besoin d'un nouveau défi, il semblait être un corps étranger récemment." Des propos forts et qui risquent ne pas être du gout de l'intéressé.

Enfin, Hoeness a aussi parlé des plans de son club pour le mercato. La presse allemande a laissé entendre que le Bayern va réduire la voilure après avoir notamment payé plus de 50M€ pour faire signer Lucas Hernandez : "Salihamidzic doit trouver des joueurs qui nous conviennent. Ensuite, nous parlerons d'argent."