Bayern - Herbert Hainer : "Flick sera jugé sur les titres remportés"

Le président du Bayern Munich s'est dit très heureux de voir Hansi Flick prolonger l'aventure jusqu'en 2023, mais lui a fixé quelques objectifs...

Successeur de Niko Kovac sur le banc du , Hansi Flick est devenu bien plus qu'un simple intérimaire au sein du Champion d' . À créditer de très bons résultats depuis son intronisation, et toujours en lice pour réaliser un triplé, l'entraîneur vient d'être prolongé jusqu'en 2023 par ses dirigeants. Une décision on ne peut plus logique, saluée par bon nombre d'observateurs ces derniers jours, et notamment par Jupp Heynckes, très satisfait.

"Avec lui, l'équipe ne fait pas que gagner des matches​"

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich s'est quant à lui expliqué au sujet de la confiance accordée à son entraîneur. "Notre conseil d'administration, composé de Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic, a eu des discussions très franches avec Hansi Flick, puis il a décidé de lui proposer un contrat de trois ans. Je suis heureux que cette question soit réglée. J'ai pris part aux discussions", a d'abord confié le dirigeant, face aux médias.

"Quand vous êtes l'entraîneur du Bayern Munich, vous êtes toujours jugé sur vos résultats et le nombre de titres que vous remportez. Ce sera pareil pour Hansi Flick. Nous sommes satisfaits de son travail. Avec lui, l'équipe ne fait pas que gagner des matches, elle joue également un football très attractif. Nos joueurs marquent beaucoup de buts et remportent la plupart des rencontres. Je suis convaincu que Hans-Dieter Flick rendra cette équipe encore meilleure", a-t-il ajouté, optimiste.