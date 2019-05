Bayern-Hanovre 3-1, Ribéry et le Bayern repartent de l'avant

Le Bayern de Munich a rempli sa mission, ce samedi lors de son duel contre Hanovre en Bundesliga. Les Bavarois remettent la pression sur Dortmund.

32e journée de la

Bayern- : 3-1

Buts : Lewandowski (27e), Goretzka (40e), Ribéry (84e) ; Jonathas (51e)

Le Bayern n'avait pas le droit de se louper, ce samedi lors de la réception de Hanovre. Après avoir partagé les honneurs avec la semaine dernière (1-1), les hommes de Niko Kovac n'avaient d'autres alternatives que de l'emporter s'ils voulaient rester devant le au classement. La mission a été accomplie. Non sans mal, mais l'essentiel c'était les trois points.

Les Munichois ont dû attendre la 84e minute et une réalisation de Franck Ribéry pour définitivement souffler dans cette partie. Incorporé treize minutes plus tôt, le Boulonnais a fait la différence en réalisant un joli crochet dans la surface avant de conclure du plat du pied droit. Une réalisation qui va lui faire du bien puisqu'il n'avait pas encore marqué en cette année 2019. Ce n'est d'ailleurs que son 5e but de l'exercice. Il retrouve ainsi la lumière et c'est aussi le cas de son compère Arjen Robben. Lancé à quatre minutes de la fin, le Néerlandais, qui revenait après une longue indisponibilité, a disputé le 700e match de sa carrière.

Le Bayern a fait le plus dur dans ce match dès la première période en trouvant la faille à deux reprises. Robert Lewandowski a ouvert le score à la 27e minute d'une reprise de la tête, à la réception d'un centre de Joshua Kimmich. Puis, c'est Leon Goretzka qui s'est distingué. L'international allemand a trompé le portier adverse d'un tir rasant de l'extérieur de la surface. À 2-0 à la pause, le Bayern se dirigeait vers un succès assez tranquille.

Mais les leaders de la se sont compliqués la tâche en concédant un pénalty évitable juste après la reprise. Jérome Boateng a touché le ballon de la main dans la surface, et le Brésilien Jonathas s'est donné à cœur joie pour transformer la sentence et réduire le score. La joie de ce dernier a cependant été courte. À peine quatre minutes plus tard, il s'est vu indiquer le chemin des vestiaires pour un coup de coude sur un adversaire. Avec un homme en moins, la lanterne rouge du championnat n'avait aucune chance de tenir en échec son prestigieux hôte du jour.