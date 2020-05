Bayern - Alaba rend hommage à son "grand frère" Ribéry

Le défenseur du Bayern Munich a remercié Franck Ribéry, lequel l'avait pris sous son aile à ses débuts avec les professionnels.

Durant leurs années communes passées au , David Alaba et Franck Ribéry sont devenus de vrais amis. Plus que de simples coéquipiers, l'Autrichien et le Français n'ont cessé de se faire remarquer par leur bonne humeur en dehors des terrains, mais aussi par leurs performances sur le carré vert. D'ailleurs, le latéral gauche est revenu sur son entente avec l'actuel joueur de la , qui a joué le rôle d'un mentor alors que le premier n'avait que 16 ans.

"Il a été l'un des premiers à s'occuper de moi"

"Il est mon grand frère. Il a dix ans de plus que moi. Quand je suis arrivé à Munich il y a douze ans, j'avais encore 16 ans. Lorsque je suis arrivé dans l'équipe première, il a été l'un des premiers à s'occuper de moi, à me soutenir, à me donner des conseils sur la façon de faire chaque séance d'entraînement et de m'améliorer à chaque match. Il a toujours été là pour moi, j'en serai toujours reconnaissant", a d'abord confié David Alaba, lors d'un live Instagram avec la star de NBA, Kyle Kuzma.

"Quand vous êtes un jeune joueur et qu'un grand joueur comme lui s'approche de vous et dit : "viens à côté de moi dans le vestiaire", c'est très important à un jeune âge, et je lui en suis encore reconnaissant à ce jour. Avoir faim, toujours avoir faim, c'est ce que j'ai appris de lui. Ne jamais cesser de travailler dur. C'est quelque chose que vous pouvez perdre si vous réussissez au plus haut niveau, en gagnant évidemment beaucoup d'argent", a ensuite ajouté l'Autrichien.