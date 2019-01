Batshuayi à Monaco, "ça coince" selon Vasilyev

Le vice-président de l'AS Monaco a reconnu ce mercredi que l'arrivée de Michy Batshuayi au club pourrait ne pas se concrétiser finalement.

L'AS Monaco présentait ce mercredi ses quatre recrues hivernales. En marge de cet évènement, Vadim Vasilyev a eu à s'exprimer concernant le dossier du nouvel attaquant. Le Belge Michy Batshuayi était fortement pressenti pour débarquer sur le Rocher, mais les négociations semblent trainer et le dirigeant russe a admis qu'il y a des chances pour que cette piste échoue.

"On est d'accord avec le joueur et avec Valence, pour l'instant ça bloque avec Chelsea, a indiqué le responsable monégasque. Ils sont plus sur un transfert (qu'un prêt, ndlr) pour le moment. Tout peut aller très vite dans le football mais pour l'instant ça bloque".

Et s'il n'y a pas de revirement de situation, l'ASM va-t-elle se positionner sur d'autres avant-centres pour en recruter un à tout prix d'ici le 31 janvier prochain ? La réponse de Vasilyev : "nous sommes déjà très contents de notre mercato d'hiver. Un attaquant pourrait nous aider, pour l'instant nous n'en sommes pas là. Nous n'allons pas faire n'importe quoi, on regarde s'il peut y avoir une très belle opportunité".

À noter que depuis le début du mercato, l'AS Monaco a dépensé 14,5M€. L'année dernière, à pareille époque, le club princier avait déboursé 21M€. Et c'était sur un seul et unique joueur, en la personne de Pietro Pellegri.