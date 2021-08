Bartomeu s'en prend à Laporta

L'ancien président du Barça s'est fendu d'une lettre à destination de son successeur pour répondre à ses accusations concernant sa gestion financière.

Josep María Bartomeu est réapparu. L'ancien président du FC Barcelone a rompu son silence après de nombreux mois, et l'a fait pour répondre aux accusations selon lesquelles il est responsable de la mauvaise situation financière du club.

Dans une lettre envoyée à l'actuel président du club de Barcelone, Joan Laporta, l'ex-président a voulu se défendre contre les accusations qui, entre autres, ont été faites par le dirigeant qui est actuellement en charge du club.

"Cher Président,

Suite à vos dernières déclarations et à celles de certains membres de votre Conseil d'Administration, je me vois dans l'obligation de m'adresser à vous afin de clarifier certaines déclarations, de préciser les responsabilités et d'exiger de vous, en tant que président, une action immédiate contre des situations qui affectent gravement non seulement l'image du Club, mais aussi celle du Conseil d'Administration que j'ai eu l'honneur de présider pendant près de sept ans, car elles sont trompeuses et manipulées.

1) Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que vous avez demandé à l'Assemblée générale, qui s'est tenue le 20 juin, d'approuver les comptes de l'exercice 2019-20 préparés par notre conseil, sous l'argument incontestable que la liquidation reflétait fidèlement l'état économique, financier et patrimonial du FC Barcelone au 30 juin 2020.

L'approbation majoritaire du résultat de l'audit 2019-20 valide également le résultat du mandat de juillet 2010 à juin 2020. Un mandat initié par le conseil d'administration du président Sandro Rosell, avec le solde d'une augmentation positive des fonds propres de 193 millions, à l'exclusion des pertes causées par la pandémie du 14 mars au 30 juin 2020, qui, selon le décret royal 1162/2020 du 22 décembre, ne seront pas considérées comme des résultats économiques négatifs dans les exercices touchés par Covid-19 aux fins du calcul de la garantie.

Sans soustraire ces pertes du Covid de 97 millions, bien qu'elles représentent aussi une augmentation de 96 millions et une équité nette pour le club de 35 millions, sachant que nous avons commencé le mandat en juillet 2010, avec une équité négative de -60 millions d'euros.

Il s'agit d'une situation très différente de celle de 2010, où des pertes de 80 millions d'euros (saison 2009-2010) avaient entraîné un résultat négatif pour le mandat (2003-2010) de 47,6 millions d'euros. Ces résultats négatifs sont donc un héritage désastreux que nous a laissé votre Conseil.

Pour cette raison, en application de la réglementation dérivée de la Septième Disposition Additionnelle de la Loi Sportive de 1992, il était obligatoire de soumettre à l'Assemblée d'Octobre 2010 le vote pour initier une action judiciaire de responsabilité stricte pour le remplacement des pertes, non pas par notre volonté, comme cela était expliqué de manière erronée et intéressée, mais pour se conformer à la loi.

2) En ce qui concerne les responsabilités de mon Conseil d'administration au cours de l'exercice 2020-21, comme vous le savez bien, compte tenu de la position surprenante de Procicat d'autoriser l'appel à un vote de défiance le dimanche 1er novembre 2020 au Camp Nou, nous avons décidé de nous retirer.

Nous ne voulions pas mettre nos 110 000 membres en danger, ni en situation d'enfreindre le confinement municipal, la restriction de mobilité et de réunion, ordonné par le gouvernement de la Generalitat lui-même le jeudi 29 octobre, trois jours seulement avant le vote.

3) En raison de cette cessation de notre Conseil -le 27 octobre 2020-, il nous a été impossible de continuer à prendre des décisions visant, avant tout, à éviter l'impact des énormes pertes attendues suite à la réduction alarmante des revenus provoquée par la pandémie, qui, jusqu'à présent, ne nous ont pas permis de rouvrir le Camp Nou et, jusqu'à il y a quelques semaines, ne nous ont pas permis de rouvrir le Musée, l'Expérience Camp Nou, le Megastore Camp Nou et le reste des Magasins du Barça. On parle de l'impossibilité d'encaisser 43% (environ 375 millions d'euros) des recettes de la saison 2020-21.

Comme vous le savez, notre Conseil d'Administration avait fixé au 21 mars 2021 la date de l'élection, dans le délai légal de fin de mandat, ce qui nous aurait permis, dans ce cas, de faire face et d'assumer la liquidation totale de la saison 2020-21 comme nous le souhaitions, en exécutant les décisions nécessaires pour ne pas arriver à la situation financière actuelle. Nous aurions été les seuls responsables de la fermeture et de ses conséquences. Des décisions que le nouveau Conseil n'a pas prises durant ces mois, laissant en évidence son inaction.

4) À partir du 14 mars 2020, date du début de l'état d'urgence et de la fermeture totale du Club avec la chute inattendue et soudaine des revenus qui en découle, comme nous en avions l'obligation et avec la plus grande préoccupation, dès le début, notre Conseil a appliqué une réduction non remboursable de 12% des salaires à tous les joueurs, entraîneurs et professionnels du sport du Club à partir de la saison 2019-20, ce qui a servi à atténuer, au moins en partie, celle de la chute des revenus.

À la fin de l'été 2020, avec les informations fournies par Procicat, il a été convenu de proposer aux mêmes joueurs et entraîneurs un ajustement et un report du paiement des salaires en fonction du retour progressif attendu du public au Camp Nou et du tourisme dans notre ville, une estimation qui était prévue à partir de février 2021. Ces prévisions ne se sont pas réalisées et, selon notre plan, si les installations devaient rester fermées jusqu'en juin 2021, une nouvelle réduction des salaires devrait être appliquée, en l'occurrence de 20% (environ 90 millions), pour la saison 2020-21.

Notre Conseil n'était plus en mesure de prendre en charge les corrections nécessaires et urgentes. C'est une décision qui ne pouvait être prise que par le nouveau conseil d'administration, après les élections, mais il n'y a eu aucune action de leur part.

5) Toujours à partir d'avril 2020, nous avons commencé le projet Barça Corporate, consistant, pour résumer, en l'entrée de partenaires stratégiques jusqu'à 49% pour l'exploitation conjointe des quatre actifs commerciaux non directement liés aux revenus des compétitions sportives :

- Barça Licensing and Merchandising (BLM) : réseau de boutiques pour la commercialisation des licences de vêtements et de produits.

- Barça Studios : le centre d'innovation numérique sportive le plus important au monde, via le contenu, le big data et la production audiovisuelle.

- Barça Innovation Hub : plate-forme destinée à promouvoir la recherche scientifique et technologique appliquée au sport et à la connaissance.

- Barça Academy : environ 50 centres d'enseignement dans le monde, avec un modèle de formation complet pour le sport et les valeurs du football.

Nous avons pu laisser le dossier confidentiel et les négociations entamées avec un total de quatre sociétés intéressées entre les mains du comité de gestion : Blackstone, le consortium -Investindustrial, Elysian et Fanatics-, Abry Partners et Artos. Je suis conscient que les lettres d'intention (LOI) vous ont été transmises par le comité de direction via Goldman Sachs, mais il n'y a eu aucune réaction de votre conseil d'administration à ce sujet.

Dans le cas où votre conseil l'aurait approuvé, cela aurait signifié une entrée minimale de capitaux de 220 millions dans le but de réduire la perte de revenus de Covid qui, sans les abonnements, la billetterie, le musée, les écoles de football, les boutiques, les visites, etc...dans l'ensemble de la saison 2020-21 pourrait être d'environ 375 millions.

Si à ces 220 millions nous avions ajouté la nécessaire réduction de 20% (90 millions) des contrats des joueurs, essentielle à partir de mars 2021, date à laquelle les prévisions les plus pessimistes ont été confirmées, à ce moment-là, le ratio salarial fixé par la Liga serait respecté, ce qui permettrait d'enregistrer des joueurs.

Et avec le revenu possible de 270 millions de l'accord de La Liga avec CVC, nous parlerions aujourd'hui d'un niveau d'impact des pertes de revenus de COVID 19 qui serait pratiquement nul.

Nous avons également laissé sur la table, sous réserve logiquement de l'approbation des membres, l'entrée du FC Barcelone dans le peloton des clubs promoteurs de la Super League, ce qui aurait signifié un revenu net de 350 millions au cours du mois de mai 2021. En même temps, cela a signifié une croissance du marché du football où des clubs comme le nôtre, qui ne sont pas SAD, perdent la bataille contre les clubs-états ou contre le pouvoir de la Premier League, avec ses paramètres d'exploitation, insensibles à la copropriété sociale dont nous, Barcelonais, jouissons.

6) Il est donc clair que notre Conseil d'administration a été pleinement responsable de la planification sportive de la saison 2020-21 (les effectifs ont été clos début octobre), mais, en aucun cas, nous n'avons pu exécuter les plans et les actions économiques prévus. Comme cela a été démontré, il était absolument nécessaire de prendre des mesures face à l'augmentation possible de l'impact de la pandémie sous la forme d'une baisse exceptionnelle des revenus et de la réduction inévitable de la masse salariale, que votre Conseil aurait pu appliquer. À cet égard, et avant notre démission, nous avons initié et constitué la table de négociation du travail pour faire face à l'impact terrible que le Covid avait sur le Club.

L'absence de réaction et d'action de votre Conseil d'Administration pour améliorer ce bilan pour la saison 2020-21 est surprenante, alors qu'il était parfaitement au courant de la situation économique et financière de notre Club, bien avant de gagner les élections, lorsque le Comité Directeur, lors de plusieurs réunions, l'a expliqué à tous les candidats.

Il est également surprenant que vous ayez décidé de remettre 16,5 millions à l'ancien joueur Neymar dans le cadre d'un litige où les attentes en faveur du FC Barcelone étaient très claires et où l'auditeur n'obligeait en aucun cas à fournir un quelconque montant. Pourquoi avez-vous pris cette décision contraire aux intérêts du Club ?

7) Je ne serai pas celui qui niera ou n'admettra pas que la situation du FC Barcelone, due à la pandémie, était et est complexe et d'une difficulté énorme, surtout, dérivée d'une masse salariale, que nous avons portée aux limites permises par la Ligue, pour essayer de prolonger et de maintenir pendant 13 ans la meilleure équipe de football de l'histoire et pouvoir rivaliser avec les équipes de la Premier League et d'autres Clubs-États aux ressources pratiquement inépuisables.

Cela était nécessaire pour répondre aux offres toujours plus nombreuses pour nos joueurs. Cet objectif a impliqué un effort colossal et continu pour augmenter les revenus, un effort qui nous a d'ailleurs permis d'être reconnus par le prestigieux magazine économique Forbes comme le Club ayant le plus de valeur au monde en 2020 et par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS) comme la meilleure équipe de la décennie 2011-2020, un mérite attribuable à toutes les personnes qui, avant et après notre passage au FC Barcelone, ont travaillé et continueront à travailler pour maintenir cette excellence.

8) Dans le domaine du patrimoine et conformément au mandat donné par les membres lors d'un référendum (2014), nous nous félicitons également de l'excellente nouvelle pour le FC Barcelone, le rejet des quelques allégations soulevées contre l'Espai Barça - approuvé par tous les groupes de la plénière de la mairie de Barcelone (sauf la CUP) - ce qui signifie le feu vert définitif et sans bavure pour l'instruction des permis de construire. Cela signifie également la poursuite éventuelle du plan de financement avec Goldman Sachs pour un projet absolument nécessaire et urgent du Club qui a déjà commencé avec la construction du stade Johan Cruyff et la démolition du Miniestadi. En résumé, l'approbation de la modification du plan métropolitain général (PMG) a nécessité cinq années de travail et une série d'accords urbains et de voisinage, tous validés par le conseil municipal de Barcelone.

9) En conclusion, cette communication permet de préciser les points suivants :

- L'Assemblée Générale des Membres du 20 juin dernier, avec votre demande de vote favorable, a approuvé les comptes de la saison 2019-20 avec des bénéfices pour notre mandat (2010-2020) de 96 millions (193 millions sans covid19) et une situation nette positive de 35 millions.

- Nous travaillons toujours consciemment et dans le respect du ratio salarial de La Liga et de la limite du fair-play financier de l'UEFA, afin de rester compétitifs face à la Premier League et aux clubs-états, face auxquels nous sommes clairement désavantagés.

- Conséquence directe de notre licenciement, provoqué par l'intransigeance de Procicat, nous n'avons pas pu appliquer les mesures économiques et financières (Barça Corporate, réduction de la masse salariale, éventuelle prime de Superliga et/ou accord de prime La Liga-CVC) prévues contre la réduction de 375 millions de revenus due à l'impact de Covid, mesures que votre nouveau Conseil aurait dû appliquer.

- Notre Conseil, qui a quitté ses fonctions le 27 octobre 2020, n'est en aucun cas statutairement responsable de la liquidation économique et financière de l'exercice 2020-21.

- Les pertes annoncées de 487 millions contre une réduction des revenus de 375 millions sont surprenantes. Elles doivent être expliquées en détail à tous les membres. J'espère que ce ne sera pas comme en 2003, lorsque nous avons essayé d'amortir comme des pertes la valeur comptable de l'amortissement en cours de certains joueurs. N'oubliez pas que cette décision n'a pas été acceptée par l'Audience provinciale de Barcelone à l'époque.

- Cependant, nous avons la pleine responsabilité sportive grâce à la planification de toutes les sections du FC Barcelone, avec d'assez bons résultats sportifs, particulièrement satisfaits des contributions de l'académie des jeunes.

- Nous avons laissé l'Espai Barça entièrement approuvé et validé par le conseil municipal de Barcelone.

10) Enfin, je vous demande de rendre publics, et dans les plus brefs délais, les résultats détaillés de l'audit et/ou de la due diligence et, le cas échéant, les informations précises, à tous les partenaires des irrégularités que vous auriez signalées, afin d'éviter les spéculations et les suspicions sur des actions "prétendument criminelles" et aussi d'éviter les fuites intéressées et partiales dans les médias.

En cas de découverte d'indices d'actions irrégulières que, bien entendu, je n'ai ni ordonnées ni connues, je m'engage à être le premier à adopter les mesures juridiques pertinentes pour les clarifier et, si nécessaire, à sanctionner ces actions prétendument illicites".