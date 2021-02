Barnes : "Klopp n'est pas menacé à son poste de manager"

John Barnes, l'ancienne légende de Liverpool, est certain que Jurgen Klopp ne risque pas le limogeage malgré la saison décevante que connait le club.

«La position de Jurgen Klopp en tant que manager n’est soumise à aucune pression», estime John Barnes. L'ancien capitaine des Reds convaincu qu’aucune décision imprudente ne sera prise malgré la mauvaise passe que traversent actuellement les champions d'Angleterre en titre.

Les Reds sont tombés de leur piédestal cette saison, avec des séries négatives qui se succédent pour une équipe qui a pourtant frappé fort en 2019-20 en remportant sa première couronne nationale en 30 ans.

Des difficultés inhabituelles sont endurées par la formation de Klopp, ce qui conduit inévitablement à se demander si le coach allemand est toujours l'homme de la situation. Barnes cependant que la continuité et la stabilité sont toujours priviligées sur les bords de la Mersey, quel que soit l'issue de cette campagne mouvementée.

"Si Jurgen Klopp récupère ses joueurs blessés et qu'ils jouent toujours sous cette forme médiocre, alors des questions continueront d'être posées, mais ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec le manager", a déclaré l'icône des Reds à Goal en partenariat avec BonusCodeBets.

"Non, l'équipe n'est pas tombée dans la suffisance"

"Liverpool doit finir parmi les quatre premiers et disputer la Ligue des champions, mais je ne sais pas comment la saison se terminera. Liverpool a encore des matches à jouer et pour finir dans le top quatre et gagner la Ligue des champions, ils doivent gagner des rencontres. Liverpool ne va pas gagner la Premier League cette saison et la position de Jurgen Klopp en tant que manager n’est pas du tout menacée", a ajouté Barnes.

Les Reds ont connu effectivement une hécatombe de blessés depuis l'entame de l'exercice. Des hommes clés tels que Virgil van Dijk, Alisson, Joe Gomez, Diogo Jota et Jordan Henderson ont tous passé du temps à l'infirmerie. Ayant eu à changer son onze de départ quasiment à chaque match, Liverpool a eu du mal à maintenir les normes fixées lors des triomphes en Ligue des champions et en Premier League.

Quatre défaites successives à domicile ont été essuyées pour la première fois en 98 ans, tandis que quatre revers consécutifs en compétition de haut niveau anglais représentent la pire chute libre du club depuis 2002.

Barnes a ajouté à propos des tourments de Liverpool: «Jurgen Klopp devrait s'attendre à faire face à des questions inconfortables pendant cette période délicate pour Liverpool, quel que soit son succès au cours des deux dernières saisons. Les gens pensent qu’il y a une raison pour laquelle les choses se sont passées de cette façon et ils penseront que c’est le syndrome de la deuxième saison, Liverpool remportant le championnat et l’équipe tombant dans la suffisance, mais ce n’est rien de tout cela. Il manque quatre joueurs à Liverpool, deux arrières centraux, ce qui oblige leurs deux milieux de terrain les plus influents à jouer en défense et entraîne donc différents types de joueurs jouant au milieu de terrain, ce qui affecte les quatre avant et les arrières latéraux Cela change complètement leur façon de jouer avec le pressing haut et la fluidité des passes, ce qui a un effet vraiment négatif sur l'équipe"re European glory.